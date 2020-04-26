Rusya: Henüz yolun yarısında bile değiliz
Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus medyasına konuştu. Sobyanin, "Maalesef henüz platoya ya da vaka sayısının azalmasına erişemedik. Bunun da ötesinde, yolun yarısında bile değiliz" itirafında bulundu.
Rusya’da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken başkent Moskova’nın belediye başkanı Sergey Sobyanin’den flaş bir açıklama geldi… Sobyanin, Russia 24 televizyon kanalına konuştu.
Vaka sayısının son 24 saatte 6.361 artarak 80 bin 949’a çıktığı gün açıklamalarda bulunan Sobyanin, henüz pozitif bir gelişme yaşanmadığını söyledi. Sobyanin, “Maalesef vaka sayısında bir düşüşe ya da pozitif bir dinamiğe erişemedik. Bunun ötesinde bence maalesef yolun yarısına bile gelmedik” dedi.
Sobyanin, “Bizim durumumuzda aşırı dramatik bir artı görmüyoruz fakat yüzde 8-10-12 ve hatta bazen de yüzde 15 artış görüyoruz” ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Jack South’un atışı internete damga vurdu
- Pilotlar yaşamını yitiren arkadaşlarını unutmadılar!
- Komünizm simgesiydi... Böyle imha edildi
- ‘Dünyanın nazar boncuğu’ kurudu
- Sokağı bir anda kapladı! İşte dehşete düşüren görüntüler
- Brad Pitt, Trump'la böyle dalga geçti
- Şehirde kız kaçırma olayında ilginç savunma!
- Panik dolu anlar! Gökyüzüne bakan şaştı kaldı
- TRT spikerinin sorusu sosyal medyayı karıştırdı!
- Para yardımını daha çok ihtiyacı olanlar için almadı