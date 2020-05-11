Rusya'da bir günde 11 bin 656 yeni vaka
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında her geçen gün vaka ve ölü sayısı artıyor. Rusya'da bir günde 11 bin 656 yeni vaka görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan ettiği salgında dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyonu 193 bini geçti, 283 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 1 milyon 499 bin kişi ise iyileşti.
RUSYA'DA BİR GÜNDE 11 BİN 656 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Rusya’da son 24 saatte 11 bin 656 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 221 bin 344’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı ise toplamda 2 bin 9 oldu.
RUSYA'DA KORONAVİRÜS HASTANESİNDE YANGIN: 9 ÖLÜ
Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeybatısındaki Krasnogorsk kentinde bulunan ve Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede dün çıkan yangında ölü sayısı 9’a yükseldi.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının elektrik kablo sistemindeki bir arızadan kaynaklanıyor olabileceğini bildirdi.
Video Haberler
- Cübbeli rüyasında darbe görmüş!
- AVM önünde açılışı böyle beklediler
- Ekrem İmamoğlu'na bir tehdit daha!
- Sedat Peker ile Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı
- CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog
- Ünlü oyunculardan skandal Atatürk ve Nazım Hikmet yayını
- Cumhuriyet'in haberiyle ekonomiyi anlattı
- Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog gündem oldu
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar