Rusya'da bir günde 11 bin 656 yeni vaka

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:41

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan ettiği salgında dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyonu 193 bini geçti, 283 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 1 milyon 499 bin kişi ise iyileşti.

RUSYA'DA BİR GÜNDE 11 BİN 656 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Rusya’da son 24 saatte 11 bin 656 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 221 bin 344’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı ise toplamda 2 bin 9 oldu.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS HASTANESİNDE YANGIN: 9 ÖLÜ

Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeybatısındaki Krasnogorsk kentinde bulunan ve Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede dün çıkan yangında ölü sayısı 9’a yükseldi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının elektrik kablo sistemindeki bir arızadan kaynaklanıyor olabileceğini bildirdi.