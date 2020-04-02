Rusya'daki koronavirüs vakalarında bir günde rekor artış
Rusya kriz müdahale merkezine göre, Rusya'daki koronavirüs vakaları, günlük 771 artışla 3,548'e çıktı.
Rusya kriz müdahale merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 80'den fazla bölgesinin 76'sında koronavirüs vakaları tespit edildiği, ancak 595 vakayla Moskova'nın salgının merkez üssü olmaya devam ettiği bildirildi.
Resmi verilere göre ülke çapında 30 kişi koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak yaşamını yitirdi.
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