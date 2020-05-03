Rusya'dan rekor üstüne rekor!

03 Mayıs 2020 Pazar, 16:30

Rusya koronavirüs ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içerisinde 10.633 insanda virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 134.686’ya çıktı. Yapılan açıklamada son 24 saatteki ölüm oranında ise bir yavaşlama olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 58 insanın virüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısı 1.280’e çıktı.