Rusya'dan rekor üstüne rekor!
Koronavirüs salgınının etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı ülkelerin başında gelen Rusya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Ülkede son 24 saat içerisinde 10.633 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı. Bu oran ülke tarihindeki en yüksek vaka sayısı olarak tarihe geçti.
Rusya koronavirüs ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içerisinde 10.633 insanda virüs tespit edildiği belirtildi.
Ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 134.686’ya çıktı. Yapılan açıklamada son 24 saatteki ölüm oranında ise bir yavaşlama olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 58 insanın virüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısı 1.280’e çıktı.
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