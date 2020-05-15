Rusya’nın, kurtarılması için Türkiye’den yardım talep ettiği sosyologun öyküsü film oldu

15 Mayıs 2020 Cuma, 09:13

Tarihler Temmuz 2019’u gösterirken uluslararası ajanslar, pek de sıradan olmayan bir tutuklama haberini medya kuruluşlarına geçti. Rus sosyolog Maxim Shugaley, çevirmeni Samer Sweifan ile birlikte, resmi yetkililerin daveti üzerine gittikleri Libya’da milis gruplar tarafından tutuklanmıştı. Şhugaley ve arkadaşının Libya’daki görevleri bölgeye ilişkin araştırmalar yapmaktı. Ancak bu sırada, ülke içi dengelere etki edebilecek bazı önemli verilere rastladılar ve hemen ardından kendilerini Libya’nın Mitiga kentindeki bir hapishanede buldular.

Bu hikâyenin Rusya sürümü…

Hikâyenin, Amerikalılar tarafından anlatılan sürümüne göre ise Shugaley ve çevirmeni, tutuklanmadan önce, Zintan kentinde saklanan, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile görüşmüşlerdi. Ona ne teklif ettikleri bir muamma.

Hangisi doğru olursa olsun, uluslararası raporlara göre Shugaley gözaltında sistematik işkenceye maruz kaldı. Şubat ayı başında Rus kaynaklarında çıkan haberlere göre Rusya, Shugaley’in serbest bırakılması için Türkiye’den aracı olmasını dahi istedi. Çevirmen Samer Sweifan daha sonra serbest bırakıldı. Diplomatik çabaları sonuçsuz kalan Rusya’nın bugün hala tutuklu olan Shugaley için bir ‘kurtarma’ operasyonunu planladığı söyleniyor.

ENTRİKA VE AKSİYON

Tüm bunlar olurken, Rus yönetmen Denis Sergeevich Neymand konuyu ilginç buldu ve filmini çekmeye karar verdi. Film Nisan 2020’de gösterime girdi ve Mayıs ayı başında galası yapıldı.

Filmde siyasi entrikalar ve değme aksiyon filmlerini aratmayan dövüş sahneleri yoğun yer tutuyor. Yapımcılar, ‘kuru medya açıklamalarının ötesinde kalan’ her şeyi beyaz perdeye taşıdıklarını söylüyor. Hikâyenin merkezinde ise zorlu zamanlara rağmen mizah duygusunu kaybetmeyen kahramanlar var.

ELEŞTİRMENLERDEN İYİ NOT ALDI

Filmin yapımcısı Sergei Shcheglov'a göre hikâye, savaşın parçalara ayırdığı coğrafyalardaki insanların yaşadığı şiddet ve haksızlığı yansıtıyor.

Film her ne kadar, Hollywood'un, değişik coğrafyalara 'özgürlük getiren' propaganda maksatlı filmleri kadar olmasa da Moskova'nın Trablus'taki faaliyetlerini bir miktar olumluyor.

IMDB'de 10 üzerinden 6.9 puan alan yapım, uluslararası eleştirmenlerden iyi not aldı.



