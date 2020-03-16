Saatte 1 kişi cinayetten hapse girdi

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

CHP’li İlgezdi’nin hazırladığı “Suçlar Ülkesi Türkiye” adlı rapor, cezaların caydırıcı olmaması, ateşli silahlar ve bıçaklara erişimin de artması nedeniyle ülke genelinde şiddet olaylarının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018 yılında ateşli silahlar ve bıçaklarla işlenen suçlara karışan 6 bin 280 kişi cezaevine girdi. Ateşli silah ve bıçaklarla işlenen suçlardan cezaevine giren kişi sayısı 2017 yılına oranla yüzde 15 artış gösterdi.

YÜZDE 516 ARTIŞ

Bu artış 2009 yılıyla kıyaslandığında yüzde 162’ye yükseldi. Bakanlığın açıkladığı son verilere göre cinayet işleyenlerin sayısında patlama yaşandı. 2018 yılında 9 bin 332 kişi cinayet işledi. Cinayet işleyen kişi sayısı 2009 yılına kıyasla yüzde 516 oranında arttı. Buna göre ortalama her bir saatte bir kişi cinayet nedenle hapse girdi. Rapora göre bozulan toplumsal yapı sebebiyle cinayet işleyen kişi sayısı da sistematik olarak artıyor.

CHP’li İlgezdi, şiddetle ilgili verileri “Türkiye suçlar ülkesine dönüştü. Toplumda kadına ve çocuğa karşı şiddetin tırmanışı Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı Ceza İnfaz Kurumu istatistikleri ile ortaya çıktı” diye değerlendirdi. Karar alıcı konumda olanların yaygınlaşan şiddet karşısında kör, sağır ve dilsiz olmasını eleştiren İlgezdi, “Unutulmasın ki şiddet asla bireysel bir tutum değildir. Özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddet ülkemizin en acı gerçeğidir. Şiddetin yaygınlaşması bu bakımdan politik bir sonuçtur. Bu nedenle ülkemizde öldürme, yaralama ve cinsel suç oranlarında patlama yaşanmaktadır” dedi.