Sadece iki ayda 15 kadın öldürüldü

06 Mart 2020 Cuma, 10:50

Platformun yayımladığı Türkiye’de yaşanan kadın cinayetlerinin şubat ayı raporuna göre, 2020’nin sadece ilk iki ayında Anadolu’da 15 kadın öldürüldü. Ocak ayında Kırşehir, Kayseri, Kütahya ve Ankara’da 4 kadın katledilirken, şubat ayında da Anadolu’nun 8 farklı ilinde 11 kadın öldürüldü. Başkent Ankara, iki ayda yaşanan 5 kadın cinayetiyle, kadın cinayetlerinin Anadolu’da en çok yaşandığı il oldu.

‘Ölünce mi yardım edeceksiniz?’

Verilere göre Karabük, Tokat ve Samsun’da kadınlar “şüpheli bir şekilde” öldürüldü. Raporda ayrıca geçen yıldan bu yana Anadolu kadınının Türkiye’de yaşadığı sıkıntılar ve cinayetlerle ilgili anımsatmalar da yer aldı. Bunlardan bazıları şu şekilde:

- Eskişehir’de uzaklaştırma kararı olan Ayşe Tuğba Arslan, ekim ayında, eski eşi Yalçın Ö. tarafından sokak ortasında satırlı saldırıya uğradı. 40 gün yaşam mücadelesi veren Arslan, kasım ayında öldü. Eskişehir Savcılığı’nın Arslan ile faili “uzlaştırmaya” zorladığı, Arslan’ın son 2 yılda 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve yazdığı dilekçenin son satırını “Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?” cümlesiyle bitirdiği ortaya çıktı.

Baba kızını öldürdü

- Konya’da yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Tuba Erkol, öldürülmeden 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikâyetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Erkol, eşi Bekir Erkol tarafından evde çocuklarının gözleri önünde 20 yerinden bıçaklanarak, öldürüldü.

- Ankara’da yaşayan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Fatma Hülya Yıldız, şiddet gördüğü eşi Mehmet Nevzat Yıldız’a boşanma davası açıp, uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı. Kararlara karşın eve gelen Mehmet Nevzat Yıldız, Hülya Yıldız’ı başına poşet geçirerek boğdu; boğazını kesip, darp ederek öldürdü.

- Ankara’da yaşayan 17 yaşındaki Şeyma Yıldız, iddiaya göre, “erkek arkadaşı olduğu” bahanesiyle babası tarafından ateşli silahla öldürüldü ve yol kenarına atıldı.

- Kırıkkale’de yaşayan 38 yaşındaki Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından kesici aletle kızının gözleri önünde boğazı kesilerek, öldürüldü. Cinayet sırasında kaydedilen videoda Bulut, “Ölmek istemiyorum” derken, kızının da “Anne lütfen ölme” diyerek, ağladığı görüldü.

‘Kocan ne iş yapıyor?’

- Ankara Valiliği tarafından düzenlenen ve vali Vasip Şahin başkanlığında gerçekleşen kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu toplantı masasında hiç kadın yer almadı.

- Bolu Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, din eğitimi verilen anaokullarında çocuklara “Çalışan kadının aldığı ekmek haramdır” öğretildiği tespit edildi.

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, EYT’li bir kadının “İş bulamıyoruz” sözleri üzerine “Kocan ne iş yapıyor” diye sordu.

- CHP Ankara Kongresi’nde delege olan Tevfik Koçak, “Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz” deyince, üyeler tarafından büyük tepki ile karşılaştı ve bunun üzerine kadınlardan özür diledi.

Kamunun yüzde 9’u kadın

- 2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi Araştırması’na göre kadınlar için yaşam kalitesi en yüksek ülke Norveç olurken, 167 ülkeden gelen verilerin baz alındığı araştırmada Türkiye 114. sırada yer aldı.

- Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu açıklandı. Türkiye 153 ülke arasında 130. oldu.

- Genel-İş Sendikası Kamu İstihdam Raporu’na göre kamu istihdamının sadece yüzde 38.48’i kadınlardan oluşuyor. Ayrıca kamuda işçi olarak istihdam edilenlerin yüzde 91’i erkek, yüzde 9’u kadın.

2019’da 113 kadın öldürüldü

Kurumun 2019 yılı verilerine göre ise 2019 yılında Anadolu illerinde 113 kadın cinayeti olayı yaşandı. Başkent Ankara yaşanan 19 kadın cinayetiyle Anadolu’nun en çok kadın cinayetinin yaşandığı il olurken, Afyon’da 8, Aksaray’da 1, Amasya’da 1, Bilecik’te 2, Bolu’da 1, Çorum’da 6, Eskişehir’de 5, Karabük’te 1, Karaman’da 1, Kayseri’de 11, Kırıkkale’de 4, Kırşehir’de 1, Konya’da 14, Kütahya’da 6, Nevşehir’de 3, Ordu’da 6, Samsun’da 8, Sinop’ta 3, Tokat’ta 2 ve Zonguldak’ta 4 kadın katledildi.

8 Mart eylemleri

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylem planı ise şöyle:

- Afyon: 13.00’te, Zafer Meydanı.

- Ankara: 17.30’da, Sakarya Caddesi.

- Çorum: 13.00’te, Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı.

- Eskişehir: 13.00’te, Dublin Cafe yanı.

- Konya: 12.00’de, Zafer Camlı Köşk önü.

- Kütahya: 14.00’te, Sevgi Yolu - Evkur önü.

- Nevşehir: 11.30’da, Borsa Kavşağı.

- Samsun: 15.00’te, Öğretmenevi önü.

- Sivas: 14.00’te, Meydan Kale Camisi yanı.