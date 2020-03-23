Sağlık Bakanı Koca: İyileşen vakalarımız var

23 Mart 2020 Pazartesi, 19:22

Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu'yla yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıkalamalarda bulundu.

Koca, yaptığı açıklamada, ''Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıklara bakarak ön kesmeye çalışıyoruz. Dün itibarıyla tanı sayısı 1236 olmuştu. Kaybettiğimiz hasta sayısı 30 hastamızın her biri ileri yaşlardı. Bünye olarak dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşları değil. Başka hastalıkların tabloda ağır bir yer tutmasıdır. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. İnsan kaynağımız olarak kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maskelerin yurt dışına satılması iddiasına da değinen Bakan,"Küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine katı yaptırımlar uygulanmıştır, uygulanmaya devam edecektir. İhracatı durdurulmuştur, maskeler yurt dışına satılmayacaktır. Özellikle istismar etmek isteyen firmaların yurtdışına bağlantılar yaptığını biliyoruz. Hem MASAK, hem İçişleri Bakanlığımız devrede oldu. Üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü. Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük." dedi.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDE POZİTİF VAKA VAR

Sağlık personelimiz içinde pozitif vaka var, sayılarını söylemeyeceğim.

'İYİLEŞEN VAKALARIMIZ VAR'

Gazeteceilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Hatta fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Çin'den yeni ilaç getirdik. Sabah gelen ilaç yoğun bakımdaki hastalara başlandı. Ne kadar etkili olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

KHK'LILAR

KHK'lılar ile ilgili açıklama yapan Koca, ''Şu dönemde herkese açık bir şekilde davetimizi yapıyoruz. Aşı konusunda kim neyi yapabiliyorsa, kimde ne kadar bu alanda bilgi varsa bunu bizimle paylaşsın istiyoruz dediğiniz kişi dahil olmak üzere... Bu paylaşımı kendisinden bekliyoruz''

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili, herkes kendi OHAL’ini ilan edebilir. Bunu illa devlet ilan etmesi gerekmiyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE MESAJ

65 yaş üstündeki yruttaşlara seslenen Fahrettin Koca,"Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Bizler onların etkilenmemesi konusunda sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübesine ihtiyacı var. Evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Onları ağır hastalığa yakalanmışken yapamazsınız. Bu öğüdü kabul edin. Önünüzdeki zamanı riske atmayın. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız kısıtlandı." dedi.

KADINLAR, İKNA KAHRAMANI

Tedbirler konusunda kadınların kahraman olduğunu ifade eden Bakan Koca,"Kadınlar tedbirler konusunda adeta ikna kahramanlarımız. Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda bir kadromuz var ve 32 bin personel ilave ediyoruz. En üst düzey hassasiyet gösteren kişi cumhurbaşkanımızdır. Çalışan sağlık personelinin ek ödemelerinin tavan yüzde yüz olacağını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ELDİVEN VE MASKELER

Eldivenlerin ve maskelerin yeterli olmadığı iddialarına cevap veren Koca, "Zaman zaman bazı haberler çıkıyor, maske ve eldiven başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun olduğumuz iddia ediliyor. Tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edecektir. Bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmış ve uygulanmaya devam edecektir. Fiyatlar dahil endişeniz olmasın. Pandeminin olduğu bir dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurtdışına yoğun bir bağlantı yapıldığını biliyoruz. Bu anlamda üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Baskınlar sonrası yoğun bir depolama görüldü. Olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde yapılmadığını gördük. Hepsiyle teker teker görüşerek sözleşme yapmaya başladık. 20 firma ile anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmak istemeyenlere el koyma dahil bir takım işlemler yapılacağını söylemek isterim." dedi.

SOLUNUM CİHAZLARI VE KİT'LER

Hastanelerde yeterli sayıda bulunmadığı söylenen solunum cihazları ve virüsü hızlı tespit etmek için kullanılan KİT'ler hakkında da konuşan Fahrettin Koca,"Salgının yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliği hissedilen solunum cihazıydı. Yerli cihazın üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini devreye sokmuştuk bugün itibari ile Çin’den 50 bin kit geldi. Perşembe 300 bin kit gelecek ve bir milyona kadar kitleri kullanacağız." açıklamalarında bulundu.

"ÇİN'DEN YENİ İLAÇ GETİRİLDİ"

Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.

Çin’den 50 bin tarama kiti sabah geldi. Devreye girdi. 1 milyona kadar hızlı tarama kiti kullanılacak.

(Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları) 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız.

Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum.