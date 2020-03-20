Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara e-Nabız'dan ulaşabilir
Sağlık Bakanlığından, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." açıklaması yapıldı.
Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
Video Haberler
- Canlı yayında 3 kişiyi köpek kovaladı
- Yer: Sivas... Görenleri şaşkına çevirdiler
- Elazığ’daki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- Sağlık emekçileri Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
- Sağlık emekçileri balkonlarda alkışlandı
- Alevilere skandal ifadeler kullanan Fidan emniyette
- Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı
- İşte koronavirüse karşı evde yapılması gerekenler!
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti