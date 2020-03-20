Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara e-Nabız'dan ulaşabilir

Sağlık Bakanlığından, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." açıklaması yapıldı.

AA
20 Mart 2020 Cuma, 11:18

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi. 

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.


Video Haberler