Sağlık Bakanlığı merak edilen rakamı açıkladı: Türkiye’de 8 bin 2 kişiye test yapıldı

18 Mart 2020 Çarşamba, 16:33

Koronavirüs vaka sayısı artarken alınan önlemler de artırılıyor. Şu an Türkiye’de 98 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bir kişinin de yaşamını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınıyla ilgili hastanelerde alınan önlemleri artırdı. Bunun yanında bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8 bin 2 kişiye korona testi yapıldı.