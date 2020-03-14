Sağlık Bakanlığı'ndan yurttaşlara uyarı!
Koronavirüs taraması için Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini söyleyerek, dolandırıcılık ve hırsızlık yapıldığı iddia edildi. Gelen şikayetler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurttaşları uyardı.
Bakan Koca, ''Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım!'' ifadelerini kullandı.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, “Corona Virüs Risk Taramasıö Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156'den haber vermelerini bekliyoruz" uyarısında bulunuldu.
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