Sağlık çalışanları Marmaray, Başkentray ve İzban'ı ücretsiz kullanacak.

22 Mart 2020 Pazar, 15:56

Ulaştırma Bakanı Turhan, "Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak" açıklaması yaptı.