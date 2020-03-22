Sağlık çalışanları Marmaray, Başkentray ve İzban'ı ücretsiz kullanacak
Sağlık çalışanları Marmaray, Başkentray ve İzban'ı ücretsiz kullanacak.
Ulaştırma Bakanı Turhan, "Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak" açıklaması yaptı.
Video Haberler
- Kolonya ikram eder gibi yapıp, emeklinin maaşını çaldı
- Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara suyla 'müdahale'
- '64 yaşındayım' dedi 69 yaşında çıktı
- Uyarıları dinlemediler! Sahile akın ettiler
- Ataol Behramoğlu'ndan İlkbahar şiiri
- İmamoğlu'ndan anne ve babasına 'koronavirüs' telefonu
- Belediye başkanından koronavirüs isyanı!
- Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
- Metro istasyonunda skandal görüntüler!
- İstanbul'da korku dolu anlar!