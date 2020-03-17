Sağlık emekçileri: İptal genelgesi insanlık suçu!

17 Mart 2020 Salı, 06:00

Koronavirüsle “etkin mücadele edilmesi için” yasal mazeret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık, refakat) hariç, tüm personelin yıllık izinleri durduruldu. Yazıda, “Genelge uyarınca kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları kurum amirlerince değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmamalarına karar verilecektir” denildi.

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Dünya Sağlık Örgütü’nün herkese tanıdığı kısıtlamalardan hamile, kronik hastalığı olan ve dezavantajlı sağlık emekçilerinin yararlanmaması insanlık suçudur” sözleriyle tepki gösterdi. Bacaksız, “Bu karar geri çekilmelidir. Bakanlığa açık çağrıda bulunuyoruz: Yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlar göz önüne alınarak izin ihtiyacı objektif kriterlere bağlanmalıdır. Yaşam hakkı her şeyden önce gelir.”

Bacaksız, sağlık emekçilerinin dilekçe ile sendikalarına başvurabileceklerini anımsattı ve bakanlığa “yanlışın düzeltilmesi için” yazı gönderdiklerini belirtti.