Sağlık emekçileri konakladıkları otelden kovuldu

13 Nisan 2020 Pazartesi, 21:22

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Novotel’de bir acenta aracılığıyla anlaşan ve günlerdir burada konaklayan sağlık emekçilerine otel yetkilileri, “Buradan çıkın” dedi. Korona virüsü hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları, ailelerine virüs bulaştırmamak için günlerdir burada konaklamak zorunda kalıyordu. Covid-19 hastalarını tedavi eden bir doktor, yetkililerin buna gerekçe olarak, “Buradaki müşteriler sizden rahatsız oluyor” diyerek oteli boşaltmalarını istediklerini söyledi.

ZORLA ÇIKARTILMAYA ÇALIŞILDI

Otelden zorla çıkartılmaya çalıştıklarını anlatan doktor, kaldıkları otele parayı eksiksiz yatırdıklarını ve burada kalmak için herhangi bir bakanlığın talimatı olmadığını söyledi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin imzalı habere göre, otelin çalıştıkları hastaneye daha yakın olduğu için burayı tercih ettiklerini söyleyen doktor, “Küçük çocuğu ve ailesi olan arkadaşlarımızla birlikte bir acenteyle anlaşarak bu otelde kalmaya başladık. Cumartesi günü bir sorun yaşadık. Bize, ‘Çıkın’ dediler. Otel yetkilileri bugün de, ‘Süreniz bitti’ diyerek odaları boşaltmamızı istediler. Biz de süreyi uzatmak istedik. Bizi kapı dışarı ettiler. Üç doktor arkadaşımıza da, ‘Yarın çıkın’ dediler. Bunun nedenini sorduğumuzda, bizden rahatsız olduklarını, diğer müşterilerin de bizi istemediklerini ilettiler” dedi.

"AYRILIŞ TARİHLERİ BUGÜNDÜ"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, sağlık çalışanlarının otelden kovulma gerekçesini "Ayrılış tarihleri bugündü" sözleriyle savundu. Yetkili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Novotel olarak Türkiye’de çok fazla otellerimiz var. Birçok otelimiz sağlık çalışanlarına karşılıksız sunuldu. Bazı otellerimiz de faaliyetlerini durdurdu. Zeytinburnu’ndaki otelde de sağlık çalışanlarına bir acenta aracılığıyla yardımcı oluyoruz. Bu arkadaşların çıkış tarihleri bugün bitiyordu. Korona virüs başladığından beri operasyon planımız var. İzne ayrılan arkadaşlarımız var. Çok az katılımcıyla hizmete devam ediyoruz. Sağlıkçı arkadaşlarımızın çıkış tarihleri bugün olduğu için bugün çıkın dedik. Acentanın isteği üzerine göre yarına çıkış tarihleri verildi.”

Sağlık çalışanlarına müşteriler rahatsız olduğu için mi ‘ayrılın’ denildi sorusuna ise yetkili, “Doktor arkadaşlara başka bir kat verilmişti” cevabını verdi.