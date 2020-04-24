'Sağlık emekçilerinin heykelini dikeceğiz'

24 Nisan 2020 Cuma, 09:20

İzmir’de yapılan yardımlarla ilgili ayrıntıları paylaşan Başkan Soyer, “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyesinden farklı bağış aldık. Biz nakdi bağış açmadık ayni bağış talebi yaptık. Yani halka kordinayon ve köprü görevi üstlendik. Gücü olan vatandaşlarımızdan zor durumdaki yurttaşlarımız için gıda paketi hazırlamasını istedik. Hazırlanan paketleri onlara ulaştırma görevini üstlendik. Belediyenin kasasına girecek bir yardımda bulunmamıştık. Ciddi destekle ve çığ gibi büyüyen kampanya var” dedi.

'VAKA SAYILARINI BİLMİYORUZ'

Kentin belediye başkanı olarak İzmir’de vaka sayılarını bilmediğini anlatan Soyer, “Ben ve birçok belediye başkanımız kentteki vaka sayısını bilmiyoruz. Bize söylenmiyor. Vali bey ile uyumluyuz, canla başla çalışıyor. Ama maalesef pozitif çıkan hasta sayıları konusunda bir bilgiye ulaşamıyorum. Bilgi paylaşılmalı. En büyük huzursuzluğun kaynağı belirsizlik. Şeffaflık önemli. Açık şeffaf olmalı devlet. Devlet baba ise belediyede anadır. Devlet baba olarak kalsın. Şu an aile bir arada olmalı. Bu krizin hasarını azaltacak tek çare budur” diye konuştu.

Tunç Soyer, koronavirüssalgınında büyük emekleri bulunan sağlıkçılara yaptığı yertahsisi hakkında bilgi vererek, yaptıkları fedakârlık karşısında İzmir’de sağlık çalışanlarının heykelini dikeceklerini ifade etti. Belediye Başkanı Tunç Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

Sağlıkçıların hayatlarını kolaylaştırmak için çaba gösteriyoruz. Sağlıkçıların çığlığını duyduk ve adım attık. Otel ve yurt kiraladık. Şu an 1800 sağlık çalışanı kullanıyor. İki yeni tesisi daha hizmete alıyoruz. Onların kafasındaki endişeyi kaldırmamız gerek. İlk yapacağımız işlerden biri onların heykelini dikmek olacak. doktor, hemşire veya hasta bakıcı... Görünür bir yerde sağlık çalışanlarının heykelini dikeceğiz. Bugünlerin hatırasını taşımak için hak ediyorlar. Bu dönemiki insan tipinin daha önemli olduğunu anladık. Biri yeşil eldivenli sağlıkçılar, diğeri ise elleri nasırlı olanlar. Toprakta üretenler.

Onların kıymetini anladık. İkisine de sahip çıkmamız gerek. Soyer ayrıca, tamsokağa çıkma kararının alınması gerektiğini, hafta sonu kısıtlama yapmakla virüsün önüne geçilmesininmümkün olmayacağını en az 15 gün yasak olmasının şart olduğunu vurguladı.