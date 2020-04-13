Sağlık krizi sosyal medyaya taşındı: Trump, ‘Fauci’yi' hedef aldı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 16:22

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci'nin görevinden men edilmesini talep eden; Cumhuriyetçi politikacılardan birinin, “time to #FireFauci” (Fauci'yi kovma zamanı) etiketiyle paylaştığı iletiyi retweet ederek, siyasi krize dahil oldu.

Başkan Trump, hoşlanmadığı bürokratları açıkça eleştirmek yerine sık sık, onları eleştiren iletileri paylaşarak yanıt vermeyi tercih ediyor. Zira pazartesi günü Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında da bu konuyla ilgili bir yorum yapmaması dikkat çekti.

‘YAŞAMLAR KURTULABİLİRDİ...’

Dr. Fauci, koronavirüsle mücadelede ulusal bir önder olarak Amerikan kamuoyunun sevgisini kazandı. Sıtma karşıtı ilaç hidroksiklorokinin virüse karşı etkili olup olmadığı da dahil olmak üzere halk sağlığı krizi sırasında Trump ile görüşlerinin çakıştığı konularda doğru bildiklerini söylemekten kaçınmadı.

Fauci CNN'e yaptığı açıklamada, karantina koşullarına daha erken geçmenin birçok hayatı kurtarabileceğini, ancak bir dizi başka faktörün de çoktan hayata geçirilmiş olması gerektiğini ifade etmişti.

Fauci, “Açıkçası, daha iyi bir başlangıcı olsaydı iyi olurdu, ama şu anda tek bir faktör yüzünden işlerin bu hale geldiğini söyleyemeyiz ... Durum oldukça karmaşık" demişti.

TRUMP, KONUŞMASINI ENGELLEDİ

Trump, geçen hafta Beyaz Saray'daki koronavirüs brifingi sırasında Fauci konuşacakken devreye girip, hastalığın tedavisinde hidroksiklorokin kullanımına ilişkin bir soruya cevap vermesini engellemişti.

Küresel halk sağlığı krizi sırasında yapılan bazı kamuyou yoklamaları, Amerikalıların Fauci'ye Trump'tan daha fazla güvendiklerini ortaya koyuyor.