05 Nisan 2020 Pazar, 14:33

Türkiye’nin önde gelen insan kaynakları danışmanlık firmalarından DataExpert’in yaptığı araştırmaya göre mevcut salgın ortamı iş dünyasının birçok alanında dijitalleşmeyi hızlandıracak, hatta zorunlu kılacak.



Data Expert Genel Müdürü Hasan Altunkaya’ya göre, kovid-19’un etkisiyle önümüzdeki yıllarda sağlık sektöründe dijitalleşmenin hız kazanacağını belirterek, şu şekilde konuştu:

“Akıllı telefonlar ve akıllı saatlerle kişisel sağlık verilerinin kısmi olarak takip edilmesine başlanmıştı. Önümüzdeki yıllarda bu tip akıllı cihazların kullanımının artmasını bekliyoruz. Vücudu anında ve sürekli denetleyip, sağlık sorunlarını tespit edebilen cihazlar gündelik hayatımıza dâhil olacak. Kurulacak sağlık bilgi sistemleri ile sağlık verileri düzenli olarak kayda alınacak ve takip edebilecek. Siber bilgi ağı hızla gelişecek. Kimlik kartlarımızda sağlık geçmişimiz detaylı olarak yer alacak, sağlık sorunlarının hızlı tespiti ve tedavisi mümkün olabilecek. Geniş bilgi bankası ve yapay zeka sistemleri aracılığıyla geliştirilen tahmin analitiği sayesinde hastalığın seyri hakkında öngörülerde bulunulabilecek. Örneğin, Karadeniz’de dağ yürüyüşünde olan bir kişinin sağlığına ilişkin birçok veri anlık olarak ölçülüp, takip edilebilecek, herhangi bir sağlık sorunu durumunda anında müdahale edilebilecek, gerekli durumlarda geçmiş verilerine kolayca ulaşılabilecek, hatta yapay zeka aracılığıyla benzer vakalar üzerinden teşhis konabilecek ve tedavi önerilebilecek. Bir bakıma, sağlık sektöründe dijital döneme geçilecek.”

SAĞLIK HİZMETLERİ 4.0 GELIYOR

Sağlık Hizmetleri 4.0 (Healthcare 4.0) olarak da adlandırılan bu sürecin, aslında bir süredir konuşulmakta olduğunu fakat beklenenden yavaş ilerlediğini vurgulayan Altunkaya, “Sağlık teknolojileri anlamında yatırımları ve çalışmaları hızlandırıcı bir etkisi olacak. Akıllı cihazlar aracılığıyla, anında ve sürekli takip edilen sağlık verileri hem kişisel sağlık sorunlarına hızlı tespit ve kontrol getirecek, hem de bilginin kayda alınmasını sağlayarak toplum sağlığı için faydalı olacak. Bu yolla biriken veriler, benzer hastalıklar ve gelecekte oluşabilecek sağlık sorunları için bir bilgi havuzu oluşturulmuş oluyor. Yapay zeka ve öğrenme ile işlenebilen bu veriler, hem kişisel sağlık için hem de toplum sağlığı için müdahale ve tedavi için kullanılabiliyor” dedi.