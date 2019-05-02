Obezite riski bebekken tahmin edilebiliyor

Yeni bir çalışmaya göre, bebeklerin doğum kilosu gibi birçok faktör, 10 yaşından itibaren çocukların obez olup olmayacağını tahmin etmekte yardımcı oluyor.

Doğum kilosu veya ailedekilerin kiloları gibi faktörleri hesaplayarak, bir bebeğin 10 yaşından itibaren obez olup olmayacağını doğru bir şekilde tahmin etmenin mümkün olduğu ortaya çıktı.

Amsterdam'daki Akademik Tıp Merkezi'ndeki doçent doktor Tanja Vrijkotte, obeziteye müdahale etmenin çok zor olduğunu, hemşire, ebe ve doktorların mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Ailelerin doğumdan hemen sonra uyarılması, sağlıklı yiyeceklerin ve yapılması gereken aktivitelerin anlatılması gerekiyor:

"Çocukların sağlıklı yetişkinler olması için önleme çalışmalara odaklanmalıyız."

Hollanda'daki çocukların obez olup olmadığının 2 yaşındaki kontrol sırasında belirlendiğini, ailelere de çocukları 2 yaşındayken destek önerildiğini belirten Vrijkotte, "Ancak bence daha önce başlamalı ve anne-babalarla bu konuyu konuşmalıyız. Ebeveynlere bebeklerinin tamamen sağlıklı olduğunu, bir sorun olmadığını ancak yüksek risk altında olduğunu anlatmamız gerekir" diyor.

"Amsterdam'da doğan çocuklar ve gelişimleri" adlı çalışmayı yürüten ekip, gelecekteki obezitenin belirleyicisi olan 17 faktörü inceledi.

8 bin çocuk üzerinde yapılan çalışmada, bu faktörlerden 12'sine bakılaraki çocukların 10 yaşından itibaren obez olup olmayacaklarının yüzde 70 ihtimalle tahmin edilebileceği sonucuna ulaşıldı.

Dünyaya geldikten sonraki ilk 6 ayda alınan kilo, doğum kilosu, cinsiyet, hamilelikte ve bebek doğduktan sonra evin içinde sigara kullanımı, annede diyabet olup olmaması, anne ve babanın vücut kitle oranı, bebeğin gün içinde bebek bakım merkezlerine bırakılması, annenin eğitimi ve etnik köken, bu faktörlerden birkaçı.

Genetik de obezitede rol oynayan faktörlerden. Ancak sadece gen aktarımı, ebeveynlerin obezite riski konusunda uyarılması için yeterli değil.

İngiltere'deki Pediatri ve Çocuk Sağlığı Kraliyet Koleji'nden Doktor Max Davie, "Aşırı kilolu çocukların ileride aşırı kilolu yetişkinlere dönüştüklerini biliyoruz. Bu da ileride ciddi sağlık sorunları olabileceği anlmaına geliyor. Bu sebeple henüz bebekken sorunu belirlemek, onların gelecekteki sağlığını korumak için işe yarayabilir." Diyor.

Kraliyet Koleji'nden Profesör Helen Stokes-Lampard da, çocukluktaki obezitenin günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olduğu görüşünde.