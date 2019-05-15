İkizlerin hastalığına teşhis konulamıyor!

Gülten ve Asım Şahin çiftinin, 2 sağlıklı çocuklarının ardından, 4 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. Şahin çifti, İkra ve Erva ismini verdikleri ikizlerin, 2 aylıkken başlarını kontrol edemedikleri, göz teması kurmadıklarını ve sürekli yukarıya baktıklarını fark ederek doktora götürdü. Kastamonu Devlet Hastanesi ve Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde ikizlerin hastalığına teşhis konulamadı. Doğduklarından itibaren yürüyemeyen, konuşamayan, oturamayan ve duyamayan ikizler, geçen sürede durumlarının daha da ağırlaşması üzerine yatağa bağımlı hale geldi.

'TEŞHİS KONULAMADI'

İkizlerin bakımını, annesi Gülten Şahin ile birlikte Cansel Şahin yapıyor. Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Bölümü'nden mezun olan Cansel Şahin, ikiz kardeşlerinin 2 aylıkken rahatsızlandığını söyleyerek, "2'inci aydan sonra göz takibi kuramadık, başlarını tutamadıklarını fark ettik. Devamlı yukarı bakıyorlardı. Hemen Ankara'ya götürdük, hala da götürmeye devam ediyoruz. Testler, tahliller devam ediyor; ama hala bir teşhis konulamadı. Hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Başlarını tutamıyorlar, oturamıyorlar, yürüyemiyorlar, çiğneyemiyorlar.

Sadece püre halinde yutabiliyorlar. Yemeklerini püre şeklinde veriyoruz. Yatağa bağlı yaşıyorlar. Sabah akşam belirli ilaçları var, onları veriyoruz, yemeklerini yediriyoruz. Belli günlerde fizik tedavi alıyorlar. Başka bir tedavi uygulanmıyor; çünkü rahatsızlıkları bilinmiyor" dedi.

Bir kardeşinin de 5,5 yaşındayken 2009 yılında aynı durumda öldüğünü söyleyen Şahin, "Aynı bu şekildeydi ve teşhisi konulamamıştı. Doktorlar genetik bir şey olduğunu düşünüyor; ama bulamıyorlar. Biz de hastalıklarını merak ediyoruz. En azından hastalıklarını bilsek ona göre tedavi uygulanır. Şu anda sadece bu hastalığın yan etkisi olan epilepsi ilaçları kullanıyoruz. Onun dışında tedavi uygulanmıyor" şeklinde konuştu.

'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Cansel Şahin, mermer ustası babası Asım Şahin'in 2 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası çalışamadığını söyleyerek, "Hem hastalıklarının teşhisi hem de bazı medikal malzemeler konusunda desteğe ihtiyacımız var. Engelli pusetine ihtiyacımız var. Ne yazık ki Türkiye'de yok. Yurtdışından geliyor. Onun dışında ayakta durma ve oturma sehpaları çok pahalı şeyler. Yurt dışından gelen ürünler bunlar. Bunları karşılayabilecek durumda değiliz" diye konuştu.