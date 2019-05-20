Kırmızılar sağlığınızı korusun!

Yaz meyveleri çeşitlilik ve lezzetleriyle olduğu kadar sağlığa olan faydaları ile de ön plana çıkmaktadır. Özellikle kırmızı ve mor renkli meyveler başta kanser, kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etki göstermektedir.

Çilek, yabanmersini, böğürtlen ve ahududu gibi kırmızı meyveler, yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Bu antioksidanlar kalp hastalıklarının gelişimine neden olan oksidatif stres ve inflamasyona karşı koruma sağlar. Çalışmalar, kırmızı renkteki bu meyvelerin tüketiminin artırılmasının kalp hastalığı risk faktörlerini azaltabildiğini göstermektedir.

Beslenmenizde renkli ve çeşitli besinlere yer vermeye çalışın. Özellikle kanserden korunmak için kırmızı meyvelerde yer vermek önemlidir. Yapılan çalışmalar, kırmızı meyvelerde bulunan antioksidanların özellikle kolon kanseri üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Yapılarındaki ellagic asit ve polifenoller, tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatıcı etki göstermektedir.

Kırmızı meyveler aynı zamanda parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltmaktadır. Araştırmalarda, haftada en az 2 porsiyon kırmızı meyve tüketen bireylerin parkinson hastalığına yakalanma oranının yüzde 25 daha az olduğu gösterilmiştir.

Yüksek miktarda lif ve su içeren kırmızı meyveler kısa sürede doygunluk hissi sağladığı için aynı zamanda kilo kontrolü üzerinde de etkilidir.

Yabanmersini

Yabanmersini düşük kalorili olmasına rağmen, zengin vitamin, mineral ve antioksidan içeriğine sahiptir. Kalp hastalığı riskini azaltmaya ve yaşla birlikte oluşan beyin fonksiyonlarındaki azalmayı geciktirmeye yardımcı olabilecek antosiyaninler ve diğer antioksidanlar açısından zengindirler.

Çilek

C vitamini, manganez, folat, potasyum ve antioksidan kaynağı olan çilek, antosiyaninler olarak adlandırılan ve kırmızı renk veren bir tür antioksidan içerir. Araştırmalar antosiyaninlerin kötü kolesterol seviyelerini azaltarak ve iyi kolesterolü yükselterek kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca diğer meyvelerle karşılaştırıldığında, düşük glisemik indekse sahiptir.

Ahududu

Antioksidan içeriklerinin yanı sıra, lifi C vitamini, manganez gibi besin ögelerini içeren ahududu kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. Ayrıca, ahudududaki antioksidanlar, özellikle antosiyaninler, inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltabilir. Bu durum da kalp hastalığı riskinin azalmasına yardımcı olur.

Kızılcık

C vitamini, manganez, E vitamini ve bakır açısından oldukça zengin besin içeriğine sahip olan kızılcık, sağlığı geliştirebilen flavanol polifenoller olarak adlandırılan antioksidanlardan da önemli miktarda içerir. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarını önleyici etkileri vardır.

Karpuz

Su oranı çok yüksek meyvelerden biri olan karpuzun yaklaşık %90-92’si sudur. Ayrıca A ve C vitamini, likopen, karotenoidler gibi önemli antioksidanları içerir. Çalışmalara göre; likopen alımı sindirim sistemi kanserleri riskini azaltıcı, kolesterol ve kan basıncını düşürücü etkiye sahiptir. Ancak yaklaşık 200 gram karpuzun 1 porsiyon olduğunu unutmayın.