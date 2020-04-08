Sağlıkçının geliri azaldı

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Pandemi sebebiyle olağan sağlık hizmetleri azalıp, acil olmayan ameliyatlar da durma noktasına gelince özel sağlık kuruluşlarının ciroları yüzde 80 düştü. Bu durum, özel kuruluşlarda sabit gelirle çalışanların ücretsiz izne çıkarılmalarına, hak edişle çalışan emekçilerin de eksik maaş almalarına sebep oldu.

Türkiye’deki 567 özel hastanenin toplam 300 bin çalışanı var ve bu 300 binin yüzde 80’i, yani 240 bini hak ediş biçimiyle çalışıyor.

FIRSATA ÇEVİRDİLER

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat’ın ifadesiyle, “Ciro yok olunca, çalışanların hak edişleri de yok oldu.” Bahat, “İşten çıkarmalar henüz başlamadı. Ancak önümüzdeki 3 ay içerisinde 300 bin çalışanın 100 bini işsiz kalabilir” diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Çetin Atasoy ise, “Zaten bazı özel sağlık kuruluşlarındaki ödemeler, hak edişler geriden geliyordu. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’a kadar özel hastanelerdeki işler rutine yakın seyretti. Buna rağmen salgını bahane olarak gösteren bazı özel hastaneler, hak edişleri ödememeye başladı. Bu durumu fırsata çeviren yaklaşımlar yer yer artabilir. Meslek örgütü olarak, özel sağlık kuruşlarında çalışanlar için baş gösteren bu ciddi sorunların giderek artmasından endişe duyuyoruz” dedi.

Bu dönemde özel hastanelerin kamusal bir perspektifle ele alınmasını gerektiğine dikkat çeken Atasoy, şöyle devam etti: “Özel hastanelerde çalışanların gelirleri, devlet tarafından güvence altına alınmalı. Çünkü hem özel hem kamu tarafından topyekûn bir mücadele veriliyor. Salgını baskılayamazsak, işler daha da kötü bir hal alabilir. Bu süreçte kamuya geçmek isteyen çalışanlara da kolaylık sağlanmalı.”

‘MAAŞ YERİNE ÇEK ÖDÜYORUZ’

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, “En ihtiyaç duyduğumuz zamanda, en ihtiyaç duyduğumuz personelin parasını ödeyemeden piyasadaki çekleri ödemek zorunda kalıyoruz. Kaynaklarımız kurudu. Korkarım ki önümüzdeki aydan itibaren hekimlerin maaşlarının çok azını verebileceğiz” dedi. Mevcut alacaklarını temin edemediklerini, nakit akışının bozulduğunu belirten Bahat, “Devlet, pandemi boyunca tüm gelirlerimizi alıp, giderlerimizi karşılasın” talebinde bulundu.

Yoğun bakım yataklarının yüzde 40’ının özel sektörde, yüzde 25’inin de özel vakıf üniversitelerinde olduğunu anımsatan Bahat, şöyle devam etti: “Bu hizmetlerden 14 yıldır hiçbir fark alınmıyor. Ancak fark almadan hizmet sunduğumuz bu alanlarda hizmet veremez hale geliyoruz. Bize ihtiyaç duyulan bir dönemde ayakta kalamadığımız için yardım edilmeli.”

TTB ise, özel muayenehane sahibi hekimlerin de giderleri sabit iken gelirlerin sıfırlandığını, kredi borçlarının, faturalarının ötelenmesini talep etti.