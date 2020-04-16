Sağlıkta şiddete jet onay

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Böylece “sağlık çalışanlarına şiddete yönelik düzenlemeye” Meclis, “jet onay vermiş oldu.” Genel kurulda kabul edilen düzenlemeye göre kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri nedeniyle işlenen, ve Türk Ceza Yasası’nda yer alan “kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlarında, ilgili yasalara göre cezalar yarı oranında artırılacak.

Cezalarda hükmün ertelenmesi de uygulanmayacak. CHP milletvekili Burhanettin Bulut, “Devleti devlet yapan demokrasiyi, toplumu birbirine kaynaştıran birtakım unsurlar var. Eğitim, hukuk, güvenlik ve sağlık gibi. Bu meslek alanlarının çalışanlarının itibarını yüksek tutmamız gerekiyor” dedi.

TUNÇ SOYER’DEN SAĞLIKÇILARA YER TAHSİSİ

İzmir Tabip Odası’nın “yakınlarına koronavirüs bulaştırmak istemeyen sağlıkçıların arabada konakladığı” açıklaması üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, harekete geçti. Soyer, “Onları çaresiz bırakacak değiliz. Öyle arabada yatmak falan ne demek. Yeni bir otel ve Örnekköy’de bir tesisi sağlık çalışanlarının hizmetine sunacağız” dedi.