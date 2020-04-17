Sahibini 5 gündür hastane önünde bekleyen köpek kayıp

17 Nisan 2020 Cuma, 16:05

Kentte pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Servis ekibi tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi. Hastanın Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek, hastanenin önüne kadar geldi. Önder S., yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, köpeği de 5 gün boyunca hastanenin acil servis girişi önünde bekledi. Köpek, dün gece hastane önünden kayboldu. Bu sabah birçok hayvansever, köpek için hastane önüne mamalarla gelirken, ortadan kaybolduğu haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

“KÖPEK BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU”

Hastanenin önünde köpeği besleyen büfe işletmecisi Mehmet Çetin, "'Cesur' ismini verdiğimiz köpek, dün saat 22.00 civarında buradaydı. O saatten sonra ortada yok. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Artık birisi aldı, götürdü mü bilmiyoruz. Köpeğimizin geri gelmesini istiyoruz” dedi.

Köpeğin bakımını büfeci ile birlikte yapan, hastanede radyoloji teknikeri olarak görevli Ahmet Ramis Öztekin ise "Dün akşam ben hastalarımla ilgilenirken, köpeğe yemek vermek için tekrar dışarı çıktım. Köpek bir anda yok oldu. Kim aldı ya da ne oldu bilmiyoruz. 5 gündür burada olan köpek, dün medyaya çıktıktan sonra yok oldu. Gerçekten buradan sesleniyorum; biri götürdüyse geri getirsin, çok üzüldük" diye konuştu.

Önder S.’nin babası Habip S. (59) ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ben köpeği resimlerde gördüm. Evet, oğlum bir sokak köpeğine bakıyordu, su veriyordu. Hatta hastaneye kaldırılmadan 1 gün önce hem su hem de yem vermişti. Ama o olup olmadığından emin değilim. Dün akşam görüntüleri gördüm, köpeğin o olup, olmadığını seçemiyorum" dedi.