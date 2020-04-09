Salgın günlerinde ihale: Saray 14 yeni araç kiralayacak
Cumhurbaşkanlığı, bütçeden yapılan hesapsız harcama kalemlerinin en fazla tartışılanları arasında yer alan araç kiralama ihalelerine bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanlığı, koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken 14 yeni aracın kiralanması için ihale ilanı yayımladı.
Fotoğraf: Ajans Arşivi
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken Cumhurbaşkanlığı 14 yeni araç kiralamak için ihale açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı ihale ilanında “Dokuz adet dizel binek araç, üç adet dizel minibüs, iki adet dizel ticari kamyonet” kiralanması için 7 Mayıs tarihinde ihale yapılacağı açıklandı.
İhale dosyasında, “Araçların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın şehir içinde veya dışında yürüteceği faaliyetlerde kullanılmak üzere” kiralanacağı açıklanırken araçların en az 2019 model olması gerektiği belirtildi. Kiralanacak araçlardan en az birinde “karartılmış camlar, perde ve araç içi buzdolabı” bulunması gerektiği de belirtildi. İki buçuk yıllığına kiralanacak araçların sürücüsünü de ihaleyi alacak şirket temin edecek.
TBMM 27 ARACA BEŞ MİLYON TL ÖDEYECEK
BirGün'ün haberine göre, TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı da 27 aracı üç yıllığına kiralamak üzere ihale düzenledi. İhaleyi kazanan şirketle 25 Şubat tarihinde 4 milyon 978 bin TL’lik sözleşme imzalandığı belirtildi.
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