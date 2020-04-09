Salgın günlerinde ihale: Saray 14 yeni araç kiralayacak

09 Nisan 2020 Perşembe, 09:16

Fotoğraf: Ajans Arşivi

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken Cumhurbaşkanlığı 14 yeni araç kiralamak için ihale açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı ihale ilanında “Dokuz adet dizel binek araç, üç adet dizel minibüs, iki adet dizel ticari kamyonet” kiralanması için 7 Mayıs tarihinde ihale yapılacağı açıklandı.

İhale dosyasında, “Araçların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın şehir içinde veya dışında yürüteceği faaliyetlerde kullanılmak üzere” kiralanacağı açıklanırken araçların en az 2019 model olması gerektiği belirtildi. Kiralanacak araçlardan en az birinde “karartılmış camlar, perde ve araç içi buzdolabı” bulunması gerektiği de belirtildi. İki buçuk yıllığına kiralanacak araçların sürücüsünü de ihaleyi alacak şirket temin edecek.

TBMM 27 ARACA BEŞ MİLYON TL ÖDEYECEK

BirGün'ün haberine göre, TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı da 27 aracı üç yıllığına kiralamak üzere ihale düzenledi. İhaleyi kazanan şirketle 25 Şubat tarihinde 4 milyon 978 bin TL’lik sözleşme imzalandığı belirtildi.