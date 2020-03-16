Salgın önlemleri: Kurultay ertelenebilir
CHP’nin 28-29 Mart tarihinde yapılacak 37. olağan kurultayının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.
Parti kaynakları kurultayın ertelenmesi durumunda Şeker Bayramı’nın ardından haziran ayında yapılabileceğini dile getiriyor.
Öte yandan AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı.
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