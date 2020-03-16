Salgın önlemleri: Kurultay ertelenebilir

CHP’nin 28-29 Mart tarihinde yapılacak 37. olağan kurultayının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.

Mahmut Lıcalı
16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Parti kaynakları kurultayın ertelenmesi durumunda Şeker Bayramı’nın ardından haziran ayında yapılabileceğini dile getiriyor. 

Öte yandan AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı.


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