Salgın yem fiyatlarını artırdı; Et ve sütte sıkıntı kapıda

12 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle yem fiyatlarında yaşanan yüzde 15-20 artış et ve sütte arz sıkıntısı tehlikesini gündeme getiriyor.

Üretici, maliyetleri karşılayamadığı için üretimi kısmaya başladı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yem fiyatlarında 10 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yüzde 15-20 oranında artış yaşandığını belirterek bu artışların henüz et ve süt fiyatlarına yansımadığını belirtti.

ARZ SIKINTISI GÜNDEMDE

Üreticinin sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Aygun, “Yem fiyatlarındaki artışa bağlı olarak üreticide büyük sıkıntılar meydana gelmiştir, arz sıkıntısı gündemdedir” diyerek şu bilgileri verdi: “2018’in ilk 8 ayında 6.9 milyon ton süt üretilmiş iken 2019’un ilk 8 ayında 6.5 milyon ton üretilmiştir. 2020’de bu üretim oranlarının çok daha fazla düşmesi beklenmektedir. Et ve Süt Kurumu (ESK) üreticiye süt alım garantisi vermelidir. Sütte litre başına prim desteğinin 30 kuruşa çıkarılması, et üreticilerine de kilogram başına prim verilmesi gerekmektedir.”

‘ETLERİ BELEDİYEYE VERİN’

Aygun, ESK Genel Müdürlüğü’nün 2017 ve 2018 yıllarında tüketiciye uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı etin ulaşması amacıyla ithal ettiği taze karkas sığır etinin zincir marketler tarafından tüketicilere kıyma ve parça et olarak sunulması için sözleşme imzalandığını anımsattı. Aygun, “Ucuz et satışı imkânı, yoksul vatandaşlara dağıtmak için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi için de gerçekleşecek mi?” dedi.