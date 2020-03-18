Salgına rağmen suya zam yaptılar
AKP'li belediye salgına rağmen suya zam yaptı
Koronavirüs nedeniyle birçok hayati ihtiyaçların karşılanması kolaylaştırılırken AKP'li Kahramanmaraş Belediyesi tam tersini yaptı. AKP'li belediye, salgın nedeniyle suya en fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde zam yaptı. Daha önce birim fiyatı 2,63'den hesaplanan su zamla birlikte 2,94'e yükseltildi. Zamla ilgili birçok yurttaş sosyal medya üzerinden belediyeye tepki gösterdi.
Sosyal medyada gündem olan su zammına CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da bir tweetle tepki gösterdi.
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