Salgında sahte ilaç alarmı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 4 milyon 19 bini aşarken can kaybı 284 bin 102’ye yükseldi. Salgına yakalandığı belirlenen ve daha sonra iyileşenler ise 1.5 milyonu geçti. Salgınla mücadelede gözler aşı çalışmalarındayken uluslararası kuruluşlar, virüsün tedavisinde kullanılacak ilaçların üretimine ilişkin sahte üretim ihtimali alarma geçti. Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, suçluların yeni tip koronavirüse karşı bulunacak ilacı çıkarlarına kullanabileceği uyarısı yaptı.
İyileşme ya da virüsün etkisini azaltmayı sağlayacak bir ilacın bulunması durumunda söz konusu ilacın sahtesinin yasa dışı ticaretinin yapılabileceğine dikkat çekildi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan İnterpol Genel Sekreteri Jürge Stock, maske ve koruyucu malzemelerde benzer sahteciliklerin yapıldığını ifade etti.
FRANSA’DA OKUL ZİLİ ÇALDI
Koronavirüsün yayılımını önlemekle duran ekonomik hayatı yeniden canlandırmak arasında denge oluşturmaya çalışan hükümetler, işletmeleri ve kurumları kademeli olarak açma hamlelerini sürdürüyor. Fransa’da da dün bazı bölgelerde öğrenciler ders başı yaptı.
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