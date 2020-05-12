Salgında sahte ilaç alarmı

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

İyileşme ya da virüsün etkisini azaltmayı sağlayacak bir ilacın bulunması durumunda söz konusu ilacın sahtesinin yasa dışı ticaretinin yapılabileceğine dikkat çekildi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan İnterpol Genel Sekreteri Jürge Stock, maske ve koruyucu malzemelerde benzer sahteciliklerin yapıldığını ifade etti.

FRANSA’DA OKUL ZİLİ ÇALDI

Koronavirüsün yayılımını önlemekle duran ekonomik hayatı yeniden canlandırmak arasında denge oluşturmaya çalışan hükümetler, işletmeleri ve kurumları kademeli olarak açma hamlelerini sürdürüyor. Fransa’da da dün bazı bölgelerde öğrenciler ders başı yaptı.