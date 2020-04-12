Salgınla mücadeleye “Nef”es verdi
Koronavirüs salgınıyla mücadele için hareketen geçen Nef Vakfı, tüm Türkiye’deki hastanelerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimi ve tedariki için üretim başlattı. Alanında uzman hocalardan, endüstriyel tasarımcılardan, malzeme ve mekatronik mühendislerden oluşan Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti’ni hayata geçiren vakıf, koruma siperliği, entübasyon ve numune alma kabini gibi malzemelerden oluşan 340 bin malzemeyi bugüne kadar ihtiyaç duyan hastanelere teslim etti.
Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği hafta çalışmalarına başlayan Nef Vakfı, alanında uzman hocalardan, endüstriyel tasarımcılardan, malzeme ve mekatronik mühendislerden oluşan Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti kurdu ve tüm Türkiye’deki hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için 21 Mart itibariyle de üretimlere başladı. Hocalardan ve hastanelerden gelen yönlendirmelerle öncelikli olarak ihtiyaç duyulan malzemeler belirlendi, endüstriyel tasarımcılarla prototipler tasarlandı. Solunum filtresi gibi hassas malzemeler için mikrobiyoloji laboratuvarlarında testler yapıldı. Nef Vakfı, hastanelerden gelen kullanım testlerinden sonra ihtiyaç duyulan malzemeler için seri üretimlere başladı.
260 BİNDEN FAZLA MALZEME TESLİM EDİLDİ
Toplamda 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin anti bakteriyel tulum üretecek olan Nef Vakfı, 1 hafta içinde ürettiği 340 bin adetten fazla malzemeyi tüm Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladı. Bugünlerde solunum cihazı ara parçaları ve antibakteriyel hava filtresi gibi hayati parçaların da testlerini tamamlamayı hedefleyen vakıf, 6 farklı malzemenin üretim sürecine ve malzemeleri hastanelerimize teslim etmeye devam edecek.
“HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİRİZ”
Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yaptığı açıklamada “Bu zor dönemde salgınla mücadelede en ön safta cansiperane bir şekilde savaşan sağlık personellerimizi salgından korumak için harekete geçtik. Çünkü biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz. İnanıyoruz ki, bu zor günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.
Proje Yürütme Kurulu’ndaki isimler?
Erden Timur - Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Erhan Şükür - Sakarya Üniversitesi Ortopedi Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İsmail Ciner - Marmara Üni. Pendik Hast. Başhekimi / Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu - İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü İdari Sorumlu
Doç. Dr. PhD. Mehmet Mesut Sönmez - İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Dr. Önder Çerezci - VKV Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Departmanı
Prof. Dr. Özgür Yigit - İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Tufan Tükek - İstanbul Tıp Bilimleri Fakultesi Dekanı
Prof. Dr. Yahya Güldiken - İstanbul Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Erdem Kahraman - Endüstriyel Tasarımcı
Caner Durmuşoğlu - Mekatronik Mühendisi
Volkan İleri - Elektrik Elektronik Mühendisi / Nef Vakfı Danışmanı
Doğan Tuncel - Makine Mühendisi / Nef Vakfı Danışmanı
Turabi Yücel - Girişimci / Nef Vakfı Danışmanı
Murat Döker - Girişimci / Nef Vakfı Danışmanı
İlker Vardarlı - 3 Boyutlu Destek Kurucusu
Ramazan Subaşı - 3 Boyutlu Destek Kurucusu
Nuh Hakan Oflazer - Nef Vakfı Proje Yöneticisi
Burhan Saral - Nef Vakfı Proje Yöneticisi
Selçuk Burçak Çelik - Nef Vakfı Proje Yöneticisi
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