Salgınla mücadeleye “Nef”es verdi

12 Nisan 2020 Pazar, 15:00

Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği hafta çalışmalarına başlayan Nef Vakfı, alanında uzman hocalardan, endüstriyel tasarımcılardan, malzeme ve mekatronik mühendislerden oluşan Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti kurdu ve tüm Türkiye’deki hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için 21 Mart itibariyle de üretimlere başladı. Hocalardan ve hastanelerden gelen yönlendirmelerle öncelikli olarak ihtiyaç duyulan malzemeler belirlendi, endüstriyel tasarımcılarla prototipler tasarlandı. Solunum filtresi gibi hassas malzemeler için mikrobiyoloji laboratuvarlarında testler yapıldı. Nef Vakfı, hastanelerden gelen kullanım testlerinden sonra ihtiyaç duyulan malzemeler için seri üretimlere başladı.

260 BİNDEN FAZLA MALZEME TESLİM EDİLDİ

Toplamda 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin anti bakteriyel tulum üretecek olan Nef Vakfı, 1 hafta içinde ürettiği 340 bin adetten fazla malzemeyi tüm Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladı. Bugünlerde solunum cihazı ara parçaları ve antibakteriyel hava filtresi gibi hayati parçaların da testlerini tamamlamayı hedefleyen vakıf, 6 farklı malzemenin üretim sürecine ve malzemeleri hastanelerimize teslim etmeye devam edecek.

“HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİRİZ”

Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yaptığı açıklamada “Bu zor dönemde salgınla mücadelede en ön safta cansiperane bir şekilde savaşan sağlık personellerimizi salgından korumak için harekete geçtik. Çünkü biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz. İnanıyoruz ki, bu zor günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.





Proje Yürütme Kurulu’ndaki isimler?

Erden Timur - Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Erhan Şükür - Sakarya Üniversitesi Ortopedi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail Ciner - Marmara Üni. Pendik Hast. Başhekimi / Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu - İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü İdari Sorumlu

Doç. Dr. PhD. Mehmet Mesut Sönmez - İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

Dr. Önder Çerezci - VKV Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Departmanı

Prof. Dr. Özgür Yigit - İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Tufan Tükek - İstanbul Tıp Bilimleri Fakultesi Dekanı

Prof. Dr. Yahya Güldiken - İstanbul Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Erdem Kahraman - Endüstriyel Tasarımcı

Caner Durmuşoğlu - Mekatronik Mühendisi

Volkan İleri - Elektrik Elektronik Mühendisi / Nef Vakfı Danışmanı

Doğan Tuncel - Makine Mühendisi / Nef Vakfı Danışmanı

Turabi Yücel - Girişimci / Nef Vakfı Danışmanı

Murat Döker - Girişimci / Nef Vakfı Danışmanı

İlker Vardarlı - 3 Boyutlu Destek Kurucusu

Ramazan Subaşı - 3 Boyutlu Destek Kurucusu

Nuh Hakan Oflazer - Nef Vakfı Proje Yöneticisi

Burhan Saral - Nef Vakfı Proje Yöneticisi

Selçuk Burçak Çelik - Nef Vakfı Proje Yöneticisi