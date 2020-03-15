Şampiyon sesleri ile uğurladılar
Galatasaray taraftarı Florya'dan takımını stada uğurladı.
Galatasaray taraftarı Florya tesisleri çıkışında, takım otobüsünü şampiyonluk tezahüratları ile stada uğurladı.
Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlar ile seyircisiz oynanacak olan karşılaşma öncesi takıma moral verdi.
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