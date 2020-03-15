Şampiyon sesleri ile uğurladılar

15 Mart 2020 Pazar, 17:24

Galatasaray taraftarı Florya tesisleri çıkışında, takım otobüsünü şampiyonluk tezahüratları ile stada uğurladı.

Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlar ile seyircisiz oynanacak olan karşılaşma öncesi takıma moral verdi.