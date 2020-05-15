Samsun'da 19 Mayıs Anmasına izin verilmedi...

15 Mayıs 2020 Cuma, 22:12

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, CHP Samsun İl Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Samsunspor Kulübü, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Samsun Lions Kulübü ve Samsun BİLNET okulları, Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışının 101. yılını anmak için koronavirüs tedbirlerine uygun olarak sınırlı sayıda üyeleriyle Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmak için yazılı izin isteyerek Samsun Valiliği'ne başvurdu. Ancak Samsun Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını gerekçe göstererek kurumlara izin vermedi.

‘VİRÜSÜ AVANTAJA DÖNÜŞTÜRME ÇABASINDALAR'

Duruma tepki gösteren Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Kütük, “AVM’leri açıyorsunuz, fabrikalarda işyerlerinde emekçileri yeterince özen göstermeden çalıştırıyorsunuz ama anmaya izin vermiyorsunuz” dedi. 1 Mayıs’ta İstanbul’da bazı sendikalara verilen Taksim’e çelenk bırakma iznini anımsatan Kütük, 19 Mayıs’ın 101. yılının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Virüs tehdidi olsa Taksim’de de olurdu. Elbette böyle bir süreçte kaygılarımız var ama Taksim’de olduğu gibi bir uygulama yapılabilirdi. Bu özel tarihte, Atatürk’e saygımızı ifade etmekten daha doğal ne olabilir? Ama sanıyorum bu virüs gerekçe gösterilerek siyasi iktidar her süreci kendine göre avantaja dönüştürme çabasında. Bunda yerel yönetimin, valiliğin bir sorumluluğu olduğunu sanmıyorum. Bu ülke Atatürk’ün sayesinde en modern, çağdaş, laik yönetim biçimine sahip. Orada Valilik izin verse de vermese de Samsun Atatürk’ün mücadeleyi başlattığı yerdir. Bizim sorumluluğumuz Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaktır ve koşullar ne olursa olsun onun gösterdiği yol bizim yolumuzdur. Umut ediyoruz ki toplumsal duyarlılığı gözeterek kararlarını tekrar değerlendirirler.”