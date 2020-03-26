Sanatçı Yılmaz Çelik tahliye edildi
8 Aralık 2019'da tutuklanan sanatçı Yılmaz Çelik adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Tunceli’de verdiği konser sonrası “terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanan halk müziği sanatçısı Yılmaz Çelik, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
8 Aralık 2019’da gözaltına alınarak tutuklanan Yılmaz Çelik’in yargılanmasına dün Tunceli 2. Ağır Ceza Makemesi’nde başlandı. Çelik'in avukatı avukatı Hüseyin Aygün'ün de katıldığı duruşmada Çelik, suçlamaları kabul etmedi. Hakkında ifade veren gizli tanığı tanımadığını belirten Çelik, “Yaşlılardan derlemeler yaparım. Bölgeyi gezerim. Bir örgüte yardım etmem kesinlikle mümkün değil. Ben konserlerimde konuşma bile yapmayan biriyim” dedi. Dinlenen gizli tanık ise çelişkili ifadeler verdi.
Mahkeme, duruşma sonunda Yılmaz Çelik’in tahliyesine karar verdi.
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