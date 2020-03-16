Sanatta bu hafta

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

‘AÇIK AİLE’ SAHNEDE

Dario Fo - Franca Rame’ın yazdığı, Dersu Yavuz Altun’un yönettiği Tiyatro Yeniden’in oyunu “Açık Aile” bugün saat 20.30’da Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyunda, Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu rol alıyor.

‘CHARLİE’NİN ÇİKOLATA FABRİKASI’NDA’ NELER OLUYOR

Enes Danış’ın yönettiği “Charlie’nin Çikolata Fabrikasında” adlı Pedagog onaylı müzikli çocuk oyunu 21 Mart’ta saat 13.00 ve 15.00’te Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek. Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Willy Wonka, 5 altın bileti bulan 5 çocuğa daha önce kimsenin görmediği fabrikasını gezdirmeye karar verir. Bu fabrikada düzenlediği yarışmada birinci olan çocuğa da kimsenin bilmediği bir büyük ödül vardır.

‘SERTAB’IN MÜZİKALİ’

Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganıyla yola çıkan ve eşsiz ekip arkadaşlarının varlıkları ile ortak bir hayale dönüşen nefes kesen müzik ziyafeti “Sertab’ın Müzikali”; KerkiSolfej Organizasyonu ile 20 Mart’ta saat 21.00’de Congressium Ankara’da sahnelenecek.

19 SANATÇIDAN CONTEMPORARY TURKİSH ART SERGİSİ

Türk Çağdaş Sanatını tanıtmak amacı ile düzenlenen Contemporary Turkish Art Sergisi, Hollanda’nın Den Haag (Lahey) kentinde yer alan Pulchri Studio Sanat Merkezi’nde 4 Nisan’da açılıyor. 27 Nisan’a kadar açık kalacak sergiye, yaşayan ve eserleriyle öne çıkan 19 Çağdaş Türk sanatçı katılıyor. Bağımsız Sanat Vakfı’nın organizasyonu ile yapılacak serginin küratörlüğünü Ahmet Özel yapıyor.