Sanatta bu hafta

20 Nisan 2020 Pazartesi, 06:07

RAHATLAMAK İÇİN KONSER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp sanatçısı, Türkiye’nin tek erkek arpisti Çağatay Akyol, yeni tip koronavirüs (Covid-19) korkusuyla stres altında olanların rahat uyuyabilmesi için Instagram hesabından haftanın üç günü canlı yayında konser veriyor. Mart ayının başında Harvard Üniversitesi’nde verdiği konser ve ABD turnesinden döndükten sonra kendini karantinaya alan Çağatay Akyol, koronavirüsle mücadele edenlerin, stres atıp rahat uyumaları için Instagram’dan konserlere başladı. Akyol’un hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gece saat 23.00’te Instagram üzerinden canlı yayımladığı konserler büyük ilgi görüyor. Dışarı çıkma kısıtı bulunan çocukların rahat uyumaları için ise “Uykudan önce” ismiyle de yeni konserlere başlayacağını belirten Akyol, şöyle devam etti: Her gün saat 21.30-22.00 arası Instagram hesabından çocuklar için de bugün konser vereceğim.

10 BELGESELİNİ YOUTUBE’TAN İZLEMEYE AÇTI

Netflix, özellikle uzaktan eğitim sürecinde ek kaynak arayan öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla 10 orijinal belgeselini YouTube’ta ücretsiz izlemeye açtı. Our Planet, 13th, Knock Down the House, Explained, Abstract: The Art of Design, Babies, Chasing Coral, Period. End of Sentence, The White Helmets ve Zion belgesellerini ücretsiz olarak yayımlayan platform, ilk aşamada bu içerikleri İngilizce olarak yayımlıyor. Ancak bu haftanın ilerleyen günlerinde birçok dil için altyazılar hazır hale gelecek.

ONLİNE SATRANÇ TURNUVASI

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan İş Bankası, çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor. Turnuva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanacağı hafta başlayacak. Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren banka, online turnuva ile bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocukların sporla iyi vakit geçirmelerini sağlamış olacak. “İş Bankası Online Satranç Turnuvası”, 24 Nisan -13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 9 -14 yaş arası çocukların katılabileceği turnuvaya kayıtlar www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden yapılabilir. Çocuklar turnuvada; 9 -10 yaş genel, 9 -10 yaş kızlar, 11 -12 yaş genel, 11 -12 yaş kızlar, 13 -14 yaş genel, 13-14 yaş kızlar olmak üzere 6 kategoride mücadele edecekler.

HAYAL ETTİĞİN DÜNYANIN RESMİ

Arkas Sanat Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı coşkusunu çocuklar hayal dünyalarıyla renklendiriyor! Çocukları, #Hayatıçocuklarrenklendirecek etiketiyle resimlerini paylaşmaya davet etti. Instagram hesabından yapılan duyuruda, “Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukları hayal ettiği renkli dünyanın resmini, isim – soyadı ve şehir bilgileriyle birlikte @arkassanatmerkezi hesabını etiketleyerek 21 Nisan’a kadar Instagram’da paylaşın, biz de 23 Nisan’da, hesabımızda yayımlayalım!” denildi.

ÇOCUK TİYATROLARI SOSYAL MEDYADA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla TBMM’nin kuruluşunun 100. yılını evlerden coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan haftası için, ilk oyun 21 Nisan Salı 14.00’te Pollyanna ve Danimarka Kültür Enstitüsü işbirliğiyle 18.00’de ‘Kız Kardeşimin Çocukları Jutland’da ile başlıyor. İBB TV Facebook VE İBB TV YouTube kanallarından izleyebileceğiniz diğer oyunların günleri ve saatleri şöyle, 22 Nisan Çarşamba, 14.00’te Çocuk Operası Barış Ormanı. 23 Nisan Perşembe, 14.00’te Çocuk Tiyatrosu Atatürk ve Çocuk. 23 Nisan Perşembe, 16.00’da Kukla Oyunu Çirkin Ördek Yavrusu oyunlarını.

7 ŞEKSPİR MÜZİKALİ YAYINDA!

Oyun Atölyesi’nde, 2009-2011 yılları arası sahnelenen müzikal, tekrar izlemek isteyenler, kaçıranlar için video kaydıyla YouTube’ta yayımlanmaya başladı. Yaşamdan ölüme insanın yedi çağının Şekspir’in soneleriyle anlatıldığı oyun Şekspir’in yaşamının farklı dönemlerinde yazdığı sonelerinden bir kolaj oluşturarak sahneleniyor.