Sancaktepespor'da 9 kişide koronavirüs
Sancaktepe Kulübünde aralarında futbolcuların da olduğu 9 kişide koronavirüse rastlandı.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Sancaktepe'de, teknik heyetten 2 ismin yanı sıra 4 futbolcu ve 3 çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirildi.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin hastaneye gitmelerini gerektirecek bulgu olmadığı vurgulanarak, "Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır." denildi.
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