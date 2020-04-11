Sandra Bullock 6 bin maske bağışladı

11 Nisan 2020 Cumartesi, 04:50

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock, Los Angeles’taki sağlık çalışanları için 6 bin adet N95 maske bağışında bulundu. 55 yaşındaki aktristin sevgilisi Bryan Randall ise, dün Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne bağışladıkları maskelerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bryan, maske bağışlama fikrinin Bullock'un 10 yaşındaki oğlu Louis ve 8 yaşındaki kzı Laila'ya ait olduğunu belirtti.