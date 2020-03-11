‘Sansürsüz’ reyting

11 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

ATV’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ilk bölümü yayımlanan “Gel Dese Aşk” adlı dizinin bazı sahnelerinde, küfür ve hakaretlerin sansürsüz yayımlanması kamuoyunda tepkilere neden oldu. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, ATV’nin bugüne dek kadına şiddet başta olmak üzere, yayın hizmeti ilkelerine aykırı çok sayıda yayın yaptığına dikkat çekerek bugün yapılacak RTÜK toplantısında konunun gündeme alınması için dilekçe verdi.

Dilekçesinde, ATV ile ilgili birçok başvuru yapmasına karşın, tek bir değerlendirme raporunun dahi Üst Kurul’a getirilmediğini dile getiren Taşcı, “Bu yayıncı, kendisini iktidarın sesi olarak görüyor ve bu gücü arkasına alarak yasal sorumluluklarından kaçınıyor. İktidar da bu kanalı korumayı ‘aile’ meselesi olarak görüyor. Bu yayıncının siyasi saiklerle korunduğu açıktır. Zira son 2 yılda hakkında ihlalleri nedeniyle tek bir yaptırım dahi uygulanmamıştır” dedi. Dizide, cinsiyetçi küfürlerin “bip”lenmeden yayımlandığını belirten Taşcı, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadını böylesine aşağılayan küfürlerin yayımlanmasını RTÜK’ün görmezden gelmesi; hele hele bu kadar açık bir ilke ihlali karşısında harekete geçmemesi düşünülemez” dedi.