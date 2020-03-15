Saray Fenerbahçe için topa girdi

15 Mart 2020 Pazar, 10:41

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ise, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dünyayı adeta esir alan koronavirüs sorunu varken Fenerbahçe'den bahsetmenin ikinci derece önemi olduğunu vurgulayan Uçum, yine de 50 yıllık Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe yönetimine seslendi.

"FB yönetimi gerekeni yapmalı" diyen Uçum, "Aksi halde Kongre üyeleri gerekeni yapar, eminim" diye belirtti.

İşte Mehmet Uçum'un o paylaşımı:

TT OLDU



Öte yandan, sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ateş püskürdü.

Twitter'da, #AliKoçİstifa TT oldu.