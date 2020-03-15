Saray Fenerbahçe için topa girdi
Cumhurbaşkanı danışmanı kongre çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ise, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Dünyayı adeta esir alan koronavirüs sorunu varken Fenerbahçe'den bahsetmenin ikinci derece önemi olduğunu vurgulayan Uçum, yine de 50 yıllık Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe yönetimine seslendi.
"FB yönetimi gerekeni yapmalı" diyen Uçum, "Aksi halde Kongre üyeleri gerekeni yapar, eminim" diye belirtti.
İşte Mehmet Uçum'un o paylaşımı:
Öte yandan, sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ateş püskürdü.
Twitter'da, #AliKoçİstifa TT oldu.
Video Haberler
- Umre karantinası için apar topar yurttan çıkarıldılar
- Dönüşümüz yok, öleceğiz deyip ağızlarını diktiler
- Yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada üretim durdu
- Milli Eğitim Bakanlığı, 'koronavirüs' videosu
- İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyanın gündeminde!
- Sis Zonguldak'ta hayatı zorlaştırdı!
- Vuhan'da karantina altında yaşam
- Akrabasına ateş açtı
- Değiştirilen ezana İhsan Eliaçık'tan tepki geldi
- Ablasını öldürdü, şarkı söyledi