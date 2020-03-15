Saray'dan umreden dönenler hakkında açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın umreden dönen yurttaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi.
Kalın, Twitter'dan, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." paylaşımında bulundu.
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