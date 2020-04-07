‘Şarkım moral olsun’

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

- Koronavirüs salgını sonrası evde neler yapıyorsun?

- Evde üçüncü haftaya giriyorum. Yoga, nefes egzersizi ve meditasyona başladım. Aslında sezon içinde de hep yapmak istediğim ama bir türlü çok vakit yaratamadığım aktivitelerdi. Daha çok yemek yapıyorum ve bundan zevk almaya başladım. Zaten hep dizi izliyordum şimdi de sevdiğim dizileri izlemeye devam ediyorum. Tabii ki sevdiklerimle görüntülü konuşmaları da artırdım.

‘MAÇLARI ÖZLEDİM’

- Peki idman programın nasıl?

- Kulübümüzden gelen antrenman programlarını yapıyorum. Bu süreçte ben de evdeki ekipmanlarımı güçlendirdim. Kendimi olabildiğince zorlamaya ve yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. En çok takım arkadaşlarımı özlüyorum. Birlikte idman yapıp bir hedefe hazırlanıp, ona kilitlenmenin verdiği heyecanı çok özlüyorum. Bu süreçte maç yapmayı, bir maça hazırlanmayı ve bu adrenali öncesinde ve sonrasında yaşamayı çok özledim. n İlginç bir olay yaşadın mı? - Komşuluk ilişkilerim arttı diyebilirim. Komşumdan birkaç kez beklemediğim bir zamanda yemek geldi. Ben de ona birkaç defa yaptığım yemeği götürdüm. Komşuluğun ne kadar kıymetli ve güzel olduğunu hatırlamış olduk.

BOĞAZ’DA KAHVE

- Karantina sonrası yapmak istediğin ilk şey nedir?

- Tehlikenin geçtiği zaman tekrar sevdiklerime sarılmak istiyorum. Gerçekten aileme ve arkadaşlarıma sarılmayı çok özledim. Boğazda bir kahve içmek de neden olmasın?

- Takım arkadaşlarınla bu süreci konuştuğunuzda geleceği nasıl görüyorsunuz?

- Diğer sporlar gibi biz de bir bilinmezliğin içindeyiz ama herkesin bu dönemdeki önceliği sağlık. Gerçekten market alışverişleri dışında evimizden çıkmıyoruz. Ara sıra kendi ailemin ihtiyaçlarını karşılamak adına onlara gerekli şeyleri götürüyorum. Takım arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Whatsapp grubumuzdan herkes neler yaptığını paylaşıyor. Takım olarak, geri döndüğümüz zaman elimizden geldiği kadar hazır olacağımızdan şüphemiz yok.

‘ERTELEME EN DOĞRU KARARDI'

- Şampiyonlar Ligi’ndeki Scandicci maçı neredeyse son gün iptal oldu. Bu dönemde takım olarak hangi duyguları yaşadınız?

- Arka arkaya gelen haberler bizi tedirgin etti. Önce İtalya’da oynayacaktık, daha sonra İtalya’da vakalar gittikçe artınca maçımız Slovenya’ya alındı. Virüs Avrupa’yı da etkisi altına alınca erteleme en doğru karar oldu. Kulübümüz ve kulüp menajerlerimiz bu süreçte bizleri olabildiğince bilgilendirip tedbirlerimizi almamızı söylüyordu.

‘BAŞKANIN MESAJI BENİ MUTLU ETTİ’

- Söylediğin şarkıyla tüm Türkiye yeni bir yeteneğini keşfetti.

- Eczacıbaşı Spor Kulübü sosyal medya hesabından söylediğim şarkının bir kısmını paylaştı. Aslında bu kadar etkileşim alıp pozitif tepkiler alacağımı düşünmüyordum. Gerçekten bu süreçte bizim için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımıza ve bu hastalıkla mücadele eden insanlarımıza bir moral şarkısı olarak düşünmüştüm. Daha sonrasında da olumlu yönde mesajlar aldım. Bu beni mutlu etti.

‘ŞAN DERSİ ALABİLİRİM'

- Takımla beraber olduğun zamanda da şarkı söylüyor muydun? Kulüp sesinin farkında mıydı?

- Daha önce kamplarda, takım otobüslerinde ve turnuvalarda ara ara istek parça geldiği zaman söylüyordum. Özellikle deplasmanlarda akşamları arkadaşlarım talep ediyordu. Takımda herkes bu konuda bana hep pozitif enerji veriyor. Ben de onların enerjisini karşılıksız bırakmamaya çalışıyorum. Kulübümün bu paylaşımından sonra Başkanımız Faruk Eczacıbaşı da bana mesaj attı. Çok mutlu oldum. Kendisi aslına beni bugüne kadar voleybol bittikten sonra hep bir şan dersi almam konusunda desteklemişti. Sanırım artık bu saatten sonra isteğini karşılıksız bırakmam.