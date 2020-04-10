SARS-COV-2'nin dünyaya yayılırken üç farklı mutasyona uğradığı keşfedildi

10 Nisan 2020 Cuma, 17:22

İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, SARS-COV-2'nin yayılma haritasını çıkarmak için bir çalışma yaptılar. Yapılan araştırma, virüsün zaman içinde birkaç defa mutasyona uğradığını gösteriyor.

Araştırmacılar, SARS-COV-2'nin yayılma haritasını çıkarmak için tarih öncesi insanların DNA yoluyla hareketlerinin belirlenmesinde kullanılan teknikleri kullandılar. Birçok virüs mutasyonunun var olduğunu söyleyen bilim insanları, belli mutasyon grupları oluşturmak için ağ algoritması kullandıklarını açıkladılar.

Yapılan çalışmanın sonucunda üç farklı genetik varyasyona sahip koronavirüs grubu bulundu. Tip A, Tip B ve Tip C şeklinde isimlendirilen koronavirüs varyasyonlarının belirlenmesi için 24 Aralık 2019 ile 4 Mart 2020 arasında dünyanın dört bir yanından SARS-CoV-2 örneklerinin verileri kullanıldı.

YARASALARDAKİNE BENZER VİRÜS ABD VE AVUSTRALYA’DA DAHA FAZLA

webtekno.com’da araştırmanın detaylarından bahseden bir habere göre, SARS-CoV-2'nin yarasalardan başka bir hayvana geçerek insana bulaştığı düşünülüyordu. Yapılan çalışmada, yarasalardaki koronavirüse benzer koronavirüs varyasyonu olan Tip A’nın, salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan’daki baskın koronavirüs türü olmadığı, daha çok ABD ve Avustralya’da baskın olarak görüldüğü tespit edildi.

Vuhan’da da Tip A koronavirüs görülüyor ancak şehirdeki baskın varyasyon bu değil. Vuhan’da yaygın olarak Tip B isimli koronavirüs varyasyonu görülüyor. Tip B koronavirüs, Tip A’dan iki defa mutasyona uğrayarak oluşmuş durumda. Tip B koronavirüs, tüm Doğu Asya’da yaygın bir şekilde görülüyor. Tip B’den mutasyonla meydana gelen Tip C varyasyonu ise Fransa, İtalya, İsveç ve İngiltere’deki erken dönem koronavirüs hastalarında yaygın bir şekilde görülüyor.

İTALYA’YA KORONAVİRÜSÜN NASIL BULAŞTIĞI BELİRLENDİ

Araştırmacıların analizi, koronavirüsün İtalya’ya ilk olarak nasıl geldiğini de gösteriyor. Çalışmaya göre İtalya’ya ilk virüs 27 Ocak tarihinde bir Alman vaka ile girdi. Ülkede görülen başka bir erken dönem koronavirüs vakasının ise Singapur kökenli olduğu belirlendi.





Bilim insanları, kullandıkları yöntemin salgının gelecekte yayılacağı noktaların belirlenmesi ve salgın dalgalarının tahmin edilmesine yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Araştırmacılar, virüsün gelecekteki yayılma hareketinin belirlenmesi için koronavirüsün en yeni genomlarının kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.