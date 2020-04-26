Satrançta online antrenör eğitimi

26 Nisan 2020 Pazar, 12:03

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 3'üncü ve 4'üncü Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin online düzenleneceği bildirildi.

Satranç Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; koronavirüs sürecinde evde kalınan süreci en iyi şekilde değerlendirmek için federasyonun birbirinden önemli online eğitimleri gerçekleştirimeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada; Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitim Yönetmeliği'nin geçici 3'üncü maddesi gereğince yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar antrenör kurslarının açılamayacağı kaydedilerek, "Yeni kurslar yayımlanan yeni yönetmelik ve federasyonumuzca hazırlanacak talimat gereğince açılabilecektir. Yeni kurslarda federasyonumuz tarafından sadece uygulama eğitimleri yürütülecektir. Tüm kademeler için kurslarımızın temel eğitim bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumu tarafından beş kademe olarak yapılacaktır. Federasyonumuz tarafından verilecek uygulama eğitimlerine katılabilmek için kursiyerlerin temel eğitim derslerini uzaktan eğitim ve yapılacak merkezi sınav yoluyla başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Duyurular Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile eş zamanlı web sitemizde ilan edilecektir" denildi.

Açıklamanın devamında; yarın başlayacak ön kayıtların 6 Mayıs'ta sona ereceği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Antrenör eğitim programı kademeleri arasında geçiş işlemleri;

MADDE 19’a göre üst kademeye geçiş şartlarından biri olan ‘‘antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleme şartı’’ nedeni ile daha önce muhtelif illerimizde planlanan Gelişim Seminerlerimiz yeni koronavirüs (COVID19) salgını nedeniyle iptal edilmiştir.

Bu nedenle Türkiye Satranç Federasyonu olarak Eğitim Kurulumuz ve Antrenörler Kurulumuz koordinasyonunda, online ‘‘Gelişim Seminerleri’’ planlanmıştır.

• Dersler Windows Teams programı üzerinden yapılacaktır (bu nedenle katılımcıların bu programı daha önceden indirmeleri ve kurmaları gerekmektedir)

• Katılım 35 kişi ile sınırlıdır.

• Seminere vizesi olmayan antrenörler katılamayacaktır.

• Başvurular e-devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi” ne girilerek yapılacaktır. Spor Bilgi Sistemi üzerinden ön kayıt yaptırmayan katılımcıların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Son başvuru tarihinden sonra kayıt işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak kapanacağından bu tarihten sonra hiçbir şekilde işlem yapılamayacaktır.

• Son başvuru tarihinden önce kontenjanın dolması halinde kayıtlar kapanacaktır. Ön kayıt kontenjanı 45 kişidir, seminere ödeme yapan ilk 35 kişi katılabilecektir.

• Derslere cep telefonu ile katılım kabul edilmeyecektir."



