Savcıdan ‘istismarcıya’ ders: ‘Savunma inkâra yönelik’

13 Mart 2020 Cuma, 13:15

Niksar’daki Kırkkızlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürü D.Ö.’ye “okula diplomasını almaya gelen 17 yaşındaki öğrencisi E.Ö.’yü makam odasında taciz ettiği” iddiası ile dava açılmıştı. Müdür D.Ö.’nün, aracı vasıtasıyla E.Ö ve ailesinden şikâyetten vazgeçmesini istediği, vazgeçmezlerse “E.Ö’nün Niksar’da barınamayacağı” yönünde tehdit ettiği ve E.Ö.’nün eski erkek arkadaşı aracılığıyla aileye para teklif ettiği iddia edilmişti. İddiaları reddeden ve kendisine iftira atıldığını savunan D.Ö., açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülan davada, savcı mütalaasını açıkladı.





‘Olağan akışa aykırı’





Mütaalada, “E.Ö.’nün, 4 yıl boyunca öğretmeni olan kişiye mezun olduktan sonra, üstelik köy gibi küçük bir yerde yaşarken namusunu ortaya koyacak şekilde cinsel bir suçlamada bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu” belirtildi. Cinsel suçların doğası gereği çok fazla tanığının ve delinin olmadığına dikkat çekilen mütalaada, “Bu suçların faillerinin, mağdurların yalnız oldukları zamanlarda fiilleri gerçekleştirmeleri ve olayın tanığının bizzat mağdurun kendisi olduğu ve olayın hemen sonrasında mağdurun ruh halinin yaşadığı olayın etkisini ortaya koyduğu; bu kapsamda dinlenen tanıkların, mağdurun olay sonrası ruh hali ve davranışlarının ne şekilde olduğunu ayrıntılı olarak anlattığı ve mağduru destekler nitelikte olduğu” kaydedildi.





Karar 1 Nisan’da verilecek





D.Ö.’nün savunmasının “inkara ve suçtan kurtalmaya yönelik olduğu” değerlendirilen mütalaada, “savunmaya itibar edilmediği” belirtildi.





Savcı, D.Ö.’nün “çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini” ifade ederek yasa gereğince 3 yıldan 8 yıla kadar cezalandırılmasını, cezanın “mağdur ve istismarcı arasında eğitici-öğretici bağı olması nedeniyle” yarı oranda artırılmasını da talep etti. Karar duruşması ise 1 Nisan’a ertelendi. TOKAT