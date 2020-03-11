Sayısal Loto devretti

11 Mart 2020 Çarşamba, 22:21

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte numaralar 10, 21, 31, 34, 43 ve 49 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 886 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 91 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 210 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.



