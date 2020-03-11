Sayısal Loto devretti
Sayısal Loto oyununun 1304'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 204 bin 798 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte numaralar 10, 21, 31, 34, 43 ve 49 olarak belirlendi.
Çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 886 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 91 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 210 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
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