Sedat Ağçay: Karius bile, "Sana neden sarı kart verdi" dedi

06 Mart 2020 Cuma, 22:55

"Böyle maç yönetilmez"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - MKE Ankaragücü'nün oyuncularından Sedat Ağçay, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Süper Lig'in 25'inci haftasının açılış maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü kendi sahasında 2-1 mağlup ederken, müsabakanın ardından deplasman ekibinin oyuncusu Sedat Ağçay, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Çok sinirli olduğunu dile getiren Ağçay, "Böyle maç yönetilmez. Karius bile diyor ki, 'Sana neden sarı kart verdi?' 'Penaltıyla ilgili bir şey diyemem ama sana nasıl sarı kart verdi' diyor. Vallahi çok sinirliyim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sedat Ağçay'ın açıklamaları