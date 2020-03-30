Şeffaflık istiyoruz

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, il genelinde koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan can kayıplarının saklandığını ileri sürdü. Kiraz, koronavirüs salgını nedeniyle Malatya’nın Kuluncak ilçesi Tillo köyünün karantina altında olduğunu belirterek, “Yaklaşık 1 hafta önce de İstanbul’dan yaşlı bir çift geldi. Erkekte koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastaneye yatırıldılar. Ardından ise jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor. Bu konuda köyün camisinden bile anonslar yapıldı. Köy muhtarı ile yaptığımız görüşmede ise bize karantina altında olduklarını söylediler. Yeşilyurt’ta da bir karantina hastanesi oluşturuldu” dedi. Malatya Valisi’nin “Karantina söz konusu değil” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Kiraz, “Malatya’da koronavirüs sebebiyle 2 yurttaşın hayatanı kaybettiğini öğrendik ama gizledikleri için ispatlamakta zorlanıyoruz. Mahalle statüsündeki bir köye giriş çıkış yasaklanıyorsa bu karantinadır. Yetkilileri şeffaf olmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Kiraz, “Malatya’da yaşayan çok sayıda yurttaş sokağa çıkmama konusunda direniyor. Kısıtlamalara uyulmuyor” dedi.