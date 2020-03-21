Şeffaflık ve işbirliği önerisi

21 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda toplam 45 maddeden oluşan önerileri içeren dosyayı elden teslim etti. Özel, mücadelenin siyasi partiler, TBMM, Türk Tabipleri Birliği ile birlikte yapılması gerektiğini vurguladı.

İKRAMİYE VERİLSİN

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün gerçekleştirilen oturumda Sağlık Bakanı milletvekillerine koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilendirdi. Oturum devam ederken CHP’li Özel, Bakan Koca’ya elden CHP’nin salgınla mücadelede alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerini içeren bir dosya sundu. Özel, salgınla mücadelede şeffaflığın önemli olduğuna işaret ederek, mücadelenin birlikte yapılması gerektiğini vurguladı. Siyasi partiler, TBMM ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere sağlık alanında görev yapan meslek örgütlerinin dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu dosyada yer alan bazı öneriler özetle şöyle: “Sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı. Atanamayan sağlık personeli atanmalı, emekli olan yetkin sağlık personeli geri çağrılmalı. Sağlık personelinin ulaşımları sağlanmalı. Sağlık çalışanları için ek ödeme ve bir maaş ikramiye verilmeli. Üniversite hastanelerine tıbbi malzeme desteği verilmeli. Tanı kiti 81 ilde ulaşılabilir halde olmalı. Yoğun bakım yatağı sayısı özel kamu ayrımı olmadan artırılmalı. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine aynen uyulmalı. TTB ve TEB temsilcileri Bilim Kurulu’nda yer almalı. Tıbbi malzemelerde KDV sıfırlanmalı. İhtiyaç duyulan malzemenin ihracatına yasak getirilmeli. Ventilasyon cihazları üretmek için fabrikalara görev verilmeli. Belediyelerin ve dağıtım şirketlerinin su, elektrik ve gaz faturalarının ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle kesme işlemleri derhal durdurulmalı, ödeme yapılmadığı için kesilen su, elektrik ve gaz yeniden bağlanmalı. Su, elektrik, doğalgaz bedelleri yüzde 30 indirilmeli. İletişimde vergi üç ay boyunca sıfırlanmalı.”