Selçuk: Okul tatili süresine ilişkin senaryolarımız var

19 Mart 2020 Perşembe, 11:26

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masası'na katılarak açıklamalarda bulundu.

"Okullarda tatil uzatılacak mı?" sorusuna,"Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız, senaryolarımız var. Yarın dönmeye de dönmemeye de hazırız" yanıtını veren Selçuk, "Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak" diye konuştu.

Uzaktan eğitimin içeriği hakkında da konuşan Selçuk, "Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var" diye konuştu. Bakan Selçuk'un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şunlar:

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak. İnternet erişim sıkıntısı olduğu için TV'de de yayın olacak.

Ders süreleri okul gibi değil, 20 dakika olacak. Diyelim ki kaçırdı, tekrar dersleri olacak. Bunların hepsi hazır. İçerikler hazır, çekimler bitti. Bu konuda (uzaktan eğitim) en iyi ülke Çin, biz de ikinci sıradayız.

LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ?

Sınav sürecindeki çocuklarımız için ekstra bir çalışmamız var. Mesela sanal sınıflar. Bu sınıfları onlar için öncelikli olarak kullanacağız. Bu sınavlarda sadece yüzyüze eğitimlerin içeriğinden sınav yaparsak bunun avantaj ve dezavantajı nedir, buna baktık. Şu anda biz sadece senaryo olarak ertelemeden bahsediyoruz. Eğer sağlık koşulları gerektirirse ertelenebilir. Tercihimiz ertelememek, zamanında yapmak.

TELEVİZYONDAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

İlkokul için hangi saatte hangi dersler ne şekilde olacak... Mesela pazartesi günü saat 09.00'da başlıyor, okuldaki gibi 40 dakika değil, 20'şer dakikalık sürelerle. Daha kısa süreli olacak. 6 frekanstan bu yayın yapılıyor.

Diyelim ki çocuk kaçırdı, dersin tekrar saati yazıyor. İlkokulun listesi ayrı, ortaokulun, lisenin listeleri ayrı. Hepsi hazır. Şu an pilotları yapıyoruz. Bazı eksiklerimiz var, bunları tamamlamak için yatırımlara başladık. Dünyada en iyi sistem Çin'in, sonra biziz. Altyapı sorunlarını çözme sürecimiz devam ediyor. Depremler oldu, oradaki çocuklarımızın da telafi eksikleri olmasın diye çalışıyoruz.

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