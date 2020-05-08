Selçuk Üniversitesi 15 Haziran’da eğitime devam kararı aldı! Binlerce öğrenci karara isyan etti

08 Mayıs 2020 Cuma, 20:26

Selçuk Üniversitesi Senatosu, 6 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, 15 Haziran’dan sonra eğitime devam etme kararı aldı. Alınan karar dün Rektörlük ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Açıklamada, pandemi süresince ertelenen eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Haziran’da başlanacağı bildirildi. Ayrıca, uygulamalı eğitimi olmayan tüm programlarda ara sınav, genel sınav ve bütünlemelerin 15 Haziran-30 Temmuz arasında tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada, üniversite yurtlarının 10 Haziran’da hazır hale getirileceği, KYK yurtlarının aynı tarihte açılması için de KYK Bölge Müdürlüğü ile görüşüleceği de kaydedildi. Ayrıca, 10 Haziran’dan itibaren üniversitede yemekhane, kütüphane ve diğer sosyal tesisler de hizmet verecek.

‘4 KİŞİLİK ODALAR, ORTAK TUVALET-BANYO...’

Selçuk Üniversitesi öğrencileri ise karara sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Yurtlarda, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunamayacağına isyan eden öğrenciler, “Virüse yakalanıp ölmek istemiyoruz” diye isyan etti. Change.org adresinden imza kampanyası başlatan öğrenciler, kampanya metnine ise şunları yazdı:

“Koronavirüs nedeniyle ‘Uzaktan Eğitim’ kararı alınmış ve üniversitelerde bahar döneminin bu şekilde bitirileceği kesinleşmişti. Kovid-19 hala bitmemişken Türkiye’nin birçok ilinden insanların geldiği bir üniversite ortamında can sağlımızın yeterince düşünülmediğini, şehir içi otobüslerde, 3-4 kişilik ortak tuvalet ve banyonun kullanıldığı yurtlarda okula gitmemiz için gereken otobüs ve tramvaylarda gereken sosyal mesafenin ve hijyenin sağlanamayacağını bu yüzden Selçuk Üniversitesi akademik takvimin öğrencileri mağdur edeceğini düşündüğümüz için sesimizi duyurmak adına bu kampanyayı başlattık.”

‘ÇOK ERKEN BİR KARAR’

TTB Başkanı Sinan Adıyaman ise, “Daha önümüzü göremiyoruz. Elimizdeki yayılım verileri yeterli değil. Bilim Kurulu’ndaki hocalar dahil, birçok bilim insanı çok dikkatli olunması gerektiğini, bu virüsün karakterinin tam bilinmediğini, ikinci dalganın gelebileceğini söylüyor. Bilim insanları, kalabalık yerlerde ve fiziksel mesafeye koruyamayacağınız yerlerde durmanın sakıncalarına değiniyor. Elimizdeki verilerden gördüğümüz şu anda gördüğümüz kadarıyla 15 Haziran’da eğitime başlıyoruz demek çok acele ve erken bir karar. Keşke salgın sona erse de herkes gönül rahatlığıyla eğitime başlayabilse. Ama olağanüstü bir durumdayız, bu nedenle olağanüstü tedbirler alıp uygulanmalıdır. Şimdiden bu kararın alınması erken ve yanlıştır” dedi. Yurtlarda kalacak öğrenciler için riskin çok yüksek olacağına dikkat çeken Adıyaman, “Daha ne olacağını bilmeden öğrencilere dip dibe aynı yemekhanelerde yemek yedirmek, aynı odalarda kaldırmak çok sakıncalı. Bilimin yolundan gitmemiz gerekiyor. Bilim insanları ne diyorsa takip etmek lazım. Şimdiden bu kararın alınıp da açıklanması çok acele olmuş” değerlendirmesinde bulundu. Konya’da görev yapan hekimler de, kararın şehirdeki koronavirüs vaka sayısına etki edebileceğini ve riskli olduğunu belirtti. Öğrencilere maske dağıtılsa da, rehavete kapılıp çıkarılma ihtimalinin bulaş riskini artıracağına dikkat çeken hekimler, “Aileleriyle yaşayan öğrenciler için de risk büyük. Onlarda belirti olmasa bile ailelerine bulaştırabilirler. Bir öğrencinin bile sağlığı riske atılmamalı” dedi.