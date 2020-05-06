Semt pazarında iç içe alışveriş yaptılar

Şişli'de kurulan semt pazarlarında yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Pazara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken sebze ve meyveleri elleriyle seçti.

(DHA)
06 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:43

Şişli, Feriköy'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ise uymadı. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.


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