Semt pazarında iç içe alışveriş yaptılar
Şişli'de kurulan semt pazarlarında yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Pazara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken sebze ve meyveleri elleriyle seçti.
Şişli, Feriköy'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ise uymadı. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.
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