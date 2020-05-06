Semt pazarında iç içe alışveriş yaptılar

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:43

Şişli, Feriköy'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ise uymadı. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.